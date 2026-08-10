Argentina le ganó 3-2 a Brasil y se consagró campeón de la Copa Sudamericana de vóley
La Albiceleste derrotó a la Verdeamarela en un partidazo y se quedó con el título de manera invicta en Bolivia. Además, consiguió la clasificación al Panamericano y piensa en el Preolímpico.
La Selección Argentina de vóley masculino se consagró campeona de la Copa Sudamericana tras vencer 3-2 a Brasil en una emocionante final disputada en Bolivia. El equipo dirigido por Martín Arredondo cerró el torneo de manera invicta y, además del título, consiguió la clasificación al Panamericano del próximo año.
El partido tuvo todos los condimentos de un clásico. Brasil se quedó con el primer set por 25-21, pero Argentina reaccionó rápidamente y se llevó el segundo por 25-21. La Verdeamarela volvió a ponerse arriba al ganar el tercero 25-20, aunque la Selección volvió a responder en el cuarto, que terminó 25-20.
Todo se definió en el tie-break y allí Argentina mostró su mejor versión. Con autoridad, se impuso 15-10 y desató el festejo por un nuevo título continental. La gran figura del encuentro fue Iñaki Ramos, quien terminó como MVP y máximo anotador argentino con 23 puntos. Del lado brasileño, Maicon fue el goleador del partido con 24.
Argentina afrontó el torneo con un plantel alternativo, integrado principalmente por juveniles y jugadores que habitualmente no tienen tantos minutos en la Selección Mayor. El equipo titular estuvo conformado por Federico Arquez, Santiago Arroyo, Ignacio Luengas, Lucas Conde, Gustavo Maciel, Agustín Ojuez e Iñaki Ramos. También tuvieron participación Federico Debonis, Samuel Guidi, Lucas Astegiano, Pablo Denis, Leandro Klaczynski e Imanol Salazar.
El título representa una importante inyección de confianza para estos jugadores, que ahora tendrán la posibilidad de compartir plantel con los referentes de la Selección Mayor de cara a los próximos desafíos internacionales.
El próximo objetivo de la Selección Argentina: el Preolímpico
El próximo gran desafío para Argentina será el Preolímpico de septiembre en Río de Janeiro, donde estará nuevamente Brasil y se pondrá en juego una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Argentina y Brasil ya tenían asegurada su participación en ese torneo por su posición en el ranking, por lo que utilizaron la Copa Sudamericana para darle rodaje a jugadores jóvenes y alternativas. Los otros cuatro lugares para el Preolímpico quedaron en manos de Chile, Colombia, Venezuela y Bolivia.
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