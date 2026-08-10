Argentina le ganó 3-2 a Brasil y se consagró campeón de la Copa Sudamericana de vóley

El próximo objetivo de la Selección Argentina: el Preolímpico

El próximo gran desafío para Argentina será el Preolímpico de septiembre en Río de Janeiro, donde estará nuevamente Brasil y se pondrá en juego una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Argentina y Brasil ya tenían asegurada su participación en ese torneo por su posición en el ranking, por lo que utilizaron la Copa Sudamericana para darle rodaje a jugadores jóvenes y alternativas. Los otros cuatro lugares para el Preolímpico quedaron en manos de Chile, Colombia, Venezuela y Bolivia.