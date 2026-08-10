Escapada cerca de Argentina: el lugar con estilo de campo que tiene cultura y mucha tranquilidad

Uno de sus principales atractivos es, justamente, su arquitectura histórica, difícil de encontrar en otros puntos de la región.

Sus viviendas parecen trasladadas desde algún pueblo europeo, con características muy particulares:

Paredes de piedra gruesas , pensadas para resistir durante generaciones.

, pensadas para resistir durante generaciones. Fachadas de color amarillo intenso .

. Techos de zinc rojos y a dos aguas .

. Calles trazadas siguiendo una planificación de tipo industrial.

Esta particular fisonomía responde al proyecto de la compañía C.H. Walker & Co., que llegó al lugar en 1887 para explotar piedra y arena destinadas a las obras de construcción del puerto de Buenos Aires.

En Conchillas, el reloj parece funcionar a otro ritmo. No existen recorridos turísticos cargados ni largas esperas: la propuesta invita a bajar un cambio y disfrutar del entorno.

El turismo en Conchillas tiene una marcada impronta slow, con actividades sencillas que permiten conocer el pueblo sin apuro:

Caminatas por sus calles y alrededores.

por sus calles y alrededores. Mate y descanso frente al Río de la Plata .

. Atardeceres tranquilos y sin grandes multitudes.

y sin grandes multitudes. Charlas con habitantes locales que mantienen vivas las historias del lugar.

La oferta gastronómica tampoco busca convertirse en un polo turístico masivo. En cambio, predominan los restaurantes pequeños, la cocina casera, los productos de la zona y las recetas tradicionales, con porciones abundantes y una atención más personalizada.

Para quienes buscan quedarse, también existen posadas y alojamientos boutique que conservan la estética característica de Conchillas y procuran integrarse con el patrimonio del pueblo, sin alterar su identidad.

Y hay un dato que conecta directamente este pequeño rincón uruguayo con la historia argentina: parte de la Buenos Aires moderna tiene sus raíces en Conchillas.

Dónde queda Conchillas

Conchillas se encuentra en el departamento de Colonia, en el suroeste de Uruguay, a unos 50 kilómetros de Colonia del Sacramento. El pueblo está ubicado sobre la costa del Río de la Plata y se caracteriza por su tranquilidad, su patrimonio histórico y su particular arquitectura de origen británico.

Por su cercanía, se convirtió en una opción atractiva para quienes buscan escapadas diferentes dentro del turismo regional.

Cómo llegar a Conchillas

Para llegar a Conchillas desde Colonia del Sacramento hay que tomar la Ruta 21 en dirección oeste y recorrer aproximadamente 50 kilómetros hasta alcanzar el pueblo.

El trayecto puede hacerse en vehículo particular y demanda cerca de una hora, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino. También es posible combinar transporte público hasta localidades cercanas y completar el recorrido por vía terrestre.