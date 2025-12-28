Tiene 16 años y fue detenida por el asesinato a puñaladas de un joven de 15: ¿filmaron el crimen?
La víctima habría conocido a la chica en redes sociales. Se iban a encontrar por primera vez.
Jeremías Monzón fue encontrado con entre 20 y 23 puñaladas en un galpón ubicado en el barrio Chalet, a un costado del estadio de Colón de Santa Fe, el lunes pasado. La adolescente de 16 años que iba al encuentro con Jeremías, también desapareció el mismo día en que la familia denunció la ausencia del menor pero logró ser hallada en buen estado de salud el martes 23. La causa dio un giro horas después, en vísperas de Nochebuena, cuando fue detenida como sospechosa del homicidio. Además, la Policía arrestó a otro joven de 15 años y continúa la búsqueda de un tercer sospechoso, que también es menor de edad.
Si bien se dijo en un primer momento que con esa joven la víctima mantenía una relación, los familiares Monzón sostienen que la conoció por redes sociales y que el primer contacto personal lo iba a mantener el día que terminó muerto.
Tras las detenciones, la Justicia busca establecer qué motivó el asesinato de Jeremías. Por el momento, las pistas generan más confusión que claridad. Sin embargo, un dato apunta hacia una posible trama delictiva de gran violencia: el crimen habría sido filmado. Para los investigadores, grabar un homicidio es un hecho atípico, ya que lo habitual es que los responsables intenten ocultar las pruebas, no registrarlas.
A pesar de las incógnitas, la causa progresa. El lunes se realizará una audiencia de imputación para la menor, ordenada por los fiscales Francisco Cechini y Ana Laura Gioria, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La fiscalía solicitará su internación en un centro especializado —una medida equivalente a la prisión preventiva en el régimen adulto—. Ese mismo día se llevará a cabo una audiencia de atribución del hecho para el adolescente de 15 años detenido. Se trata de una figura legal aplicable a menores no punibles, es decir, aquellos que por su edad no pueden ser imputados penalmente, aun cuando se les atribuya participación en hechos graves. En estos casos, aunque se determina su intervención, no enfrentan consecuencias penales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario