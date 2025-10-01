Tiene fecha confirmada el regreso de las lluvias a Buenos Aires: informe del Servicio Meteorológico Nacional
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias para los próximos días en la zona del AMBA. Se vienen jornadas calurosas.
La vuelta de las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense tiene fecha confirmada, según las probabilidades anunciadas en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Pese al regreso de las precipitaciones y tormentas, en toda la zona del AMBA comenzarán a registrarse en los próximos días una importante suba en las marcas térmicas, llegando las máximas a estar cerca de los 30 grados, en una primavera que se anuncia muy calurosa este año.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Según indica el SMN, las lluvias volverán a la Capital Federal y sus alrededores el sábado 4 de octubre, con tormentas aisladas en la tarde noche. Por ahora no hay previstas alertas meteorológicas para la jornada pero no se descartan.
Y pese a las precipitaciones, el sábado será el día más caluroso de la semana en la Ciudad y el Conurbano, con una máximas que se acercará a los 30 grados.
Luego del fin de semana habrá dos o tres días de temperaturas más templadas pero luego el calor se hará sentir nuevamente en toda la zona del AMBA.
Alerta por vientos fuertes este miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este miércoles primero de octubre alertas amarillas y naranjas por fuertes vientos en la totalidad de las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.
Esas provincias serán afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h..
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Buscá un lugar seguro bajo techo.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
