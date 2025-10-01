Tiene fecha confirmada el regreso de las lluvias a Buenos Aires: informe del Servicio Meteorológico Nacional

Y pese a las precipitaciones, el sábado será el día más caluroso de la semana en la Ciudad y el Conurbano, con una máximas que se acercará a los 30 grados.

Luego del fin de semana habrá dos o tres días de temperaturas más templadas pero luego el calor se hará sentir nuevamente en toda la zona del AMBA.

Alerta por vientos fuertes este miércoles

clima vientos fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este miércoles primero de octubre alertas amarillas y naranjas por fuertes vientos en la totalidad de las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.

Esas provincias serán afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h..

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

viento.jpg Alerta por vientos fuertes.