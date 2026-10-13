Tienen 16 años, robaron una camioneta en Mar del Plata, subieron el video a las redes sociales y los atraparon
Los videos de las cámaras de seguridad y sus propias publicaciones en redes sociales fueron claves para identificarlos.
Dos adolescentes de 16 años fueron detenidos luego de filmarse mientras escapaban en moto tras cometer el robo de una camioneta en la zona norte de Mar del Plata y publicar el video en redes sociales. Se los acusa además de cometer otros robos agravados con armas de fuego.
El hecho ocurrió el sábado 3 de octubre en la calle Manuel Pedraza al 700, cerca de la esquina con López de Gomara. Los delincuentes circulaban a bordo de una moto Corven azulada cuando advirtieron que había una camioneta Ford Territory blanca estacionada en la vereda, con una de sus puertas abiertas y una persona dentro del garaje.
La secuencia del robo quedó registrada en video
En ese momento, el acompañante se bajó de la moto y se dirigió hacia el interior estacionamiento con un arma en la mano, amenazó a la víctima y le exigió las llaves del vehículo. Durante el asalto incluso se resbaló, pero recuperó el equilibrio y continuó con el robo.
“Salí, salí”, le gritó la víctima al delincuente mientras este le apuntaba con el arma. Una vez que consiguió las llaves, su cómplice también descendió de la moto para tomar el control de la Ford Territory, ponerla en marcha y escapar. El otro adolescente emprendió la huida a bordo del rodado.
El video de la fuga tras el robo
La fuga no pasó inadvertida. Cual ladrones influencers, uno de los adolescentes grabó la huida con su celular y decidió subir el video a sus redes sociales, lo que fue clave para atraparlos.
A esto se le sumó otro video grabado por una cámara de seguridad privada, la cual registró toda la secuencia del asalto.
Con el material obtenido, los efectivos de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado analizaron las imágenes y lograron avanzar sobre la identidad de los sospechosos.
A partir de esos registros, los investigadores identificaron los perfiles de los adolescentes. Además, encontraron otras publicaciones en las que exhibían dólares y objetos que serían producto de los robos investigados.
Con esos elementos, se realizaron tres allanamientos simultáneos en el barrio Libertad y en el complejo habitacional Etchepare. Durante los operativos, los efectivos detuvieron a los dos menores.
Además, secuestraron una escopeta calibre 14 con el número de serie limado, dos teléfonos celulares y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante los asaltos.
La investigación está a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro y contempla una serie de robos agravados cometidos en poblado y en banda, con el uso de armas de fuego.
En la causa intervienen la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil y el Juzgado de Garantías del Joven N°2, a cargo de la jueza Mariana Iriani. Se espera que los adolescentes presten declaración en las próximas horas.
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