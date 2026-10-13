Tienen 16 años, robaron una camioneta en Mar del Plata, subieron el video a las redes sociales y los atraparon

A esto se le sumó otro video grabado por una cámara de seguridad privada, la cual registró toda la secuencia del asalto.

Con el material obtenido, los efectivos de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado analizaron las imágenes y lograron avanzar sobre la identidad de los sospechosos.

Así fue uno de los allanamientos para dar con los menores

A partir de esos registros, los investigadores identificaron los perfiles de los adolescentes. Además, encontraron otras publicaciones en las que exhibían dólares y objetos que serían producto de los robos investigados.

Con esos elementos, se realizaron tres allanamientos simultáneos en el barrio Libertad y en el complejo habitacional Etchepare. Durante los operativos, los efectivos detuvieron a los dos menores.

Uno de los adolescentes detenidos

Además, secuestraron una escopeta calibre 14 con el número de serie limado, dos teléfonos celulares y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante los asaltos.

En uno de los domicilios allanados encontraron una escopeta calibre 14

La investigación está a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro y contempla una serie de robos agravados cometidos en poblado y en banda, con el uso de armas de fuego.

En la causa intervienen la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil y el Juzgado de Garantías del Joven N°2, a cargo de la jueza Mariana Iriani. Se espera que los adolescentes presten declaración en las próximas horas.