Fin de semana largo: cuáles son los destinos nacionales más elegidos y cuánto cuestan los paquetes
Con motivo del fin de semana largo por el feriado del Día de la Soberanía Nacional, los viajeros mantienen una fuerte preferencia por los destinos locales.
El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional vuelve a consolidarse como un fuerte motor para el turismo interno en la Argentina. En el plano local, los datos del sector reflejan una marcada preferencia por las escapadas tradicionales de costa, montaña y sierras, acompañadas por un notable salto en la demanda de destinos cordobeses y patagónicos.
El ranking de los destinos nacionales con mayor crecimiento
De acuerdo con el relevamiento de búsquedas y reservas para estos días de descanso, los destinos nacionales presentan un marcado dinamismo encabezado por los clásicos centros turísticos del país:
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Los favoritos tradicionales: Mar del Plata lidera el crecimiento en este segmento con un incremento del 100%, seguida por Mendoza (+88%), Córdoba (+42%), Salta (+42%) e Iguazú (+25%), además de la Ciudad de Buenos Aires y Bariloche, que se sostiene firme entre los grandes elegidos de la temporada.
La sorpresa de las sierras y el sur: por fuera de las tendencias habituales sobresale el desempeño de Villa Carlos Paz, que registró un salto del 326% en comparación con el mes pasado, junto con un creciente interés por ciudades del sur argentino como Comodoro Rivadavia y Río Gallegos.
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Cuánto cuestan los paquetes turísticos nacionales para el feriado
Para quienes buscan organizar una escapada aérea de último momento dentro del país durante el fin de semana largo (del 21 al 23 de noviembre), el sector ofrece distintas alternativas con traslado y estadía incluidos:
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Mendoza (2 noches, del 21 al 23 de noviembre): paquete desde $1.254.476 por persona. Incluye vuelos directos de ida y vuelta y alojamiento 3 estrellas con desayuno, piscina, solárium y jardín.
Salta (2 noches, del 21 al 23 de noviembre): paquete desde $1.365.674 por persona. Incluye vuelos directos de ida y vuelta y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido, servicio de spa, mesa de pool y terraza.
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