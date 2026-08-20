Tienen 18 años, robaban motos y se burlaban de las víctimas: terminaron presos

Ante esta situación, los efectivos ingresaron al domicilio, donde encontraron otros tres rodados con pedidos de secuestro activos. Se trataba de dos Honda Wave y una Honda GLH 150.

Las motos encontradas en la vivienda

Además de los vehículos, durante el procedimiento fueron incautados una chapa patente y varios plásticos pertenecientes a motocicletas. Los tres sospechosos, todos de 18 años, fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

Uno de los acusados, además, tenía un pedido de captura vigente desde el 30 de abril en el marco de una causa por robo calificado en poblado y en banda.

El procedimiento estuvo marcado por la presencia de familiares de los jóvenes durante el momento de las detenciones. En ese contexto, la madre de uno de los acusados suplicó mientras se lo llevaban detenido: “Lo quiero abrazar, por favor. Te amo, hijo… Te amo”.

El caso quedó bajo la intervención de la UFI N° 5, que deberá avanzar con la investigación para determinar la participación de cada uno de los detenidos en los robos denunciados.