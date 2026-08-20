Tienen 18 años, robaban motos y se burlaban de las víctimas: terminaron presos
El momento de las detenciones estuvo marcado por el llanto desconsolado y el suplico de la madre de uno de los ladrones.
Tres jóvenes de 18 años fueron detenidos durante un operativo policial en La Plata, acusados de integrar una banda dedicada al robo de motos a mano armada. Durante el procedimiento, la madre de uno de los delincuentes rompió en llanto y suplicó mientras se lo llevaban detenido.
La investigación comenzó a partir de la denuncia realizada por un joven de 19 años, quien el 16 de agosto informó que había sido víctima de un robo mientras circulaba por las calles 19 y 83. Según relató, dos delincuentes lo interceptaron y, tras apuntarle con un arma, le robaron su moto Honda Titan 150 de color azul.
A partir de la denuncia, los investigadores comenzaron a trabajar para dar con los responsables. En el marco de esas tareas, uno de los sospechosos fue identificado como Lautaro Reynoso.
Con esa información, efectivos de la Policía Departamental y de la comisaría 8ª montaron una vigilancia encubierta en las inmediaciones de la vivienda del acusado, ubicada sobre la calle 81 bis, entre 140 y 141.
Durante el operativo, los agentes observaron la llegada de tres hombres a bordo de una Honda Titan. Los policías reconocieron a Reynoso entre los sospechosos y advirtieron que la moto en la que se trasladaban coincidía con la que había sido denunciada como robada el día anterior.
Ante esta situación, los efectivos ingresaron al domicilio, donde encontraron otros tres rodados con pedidos de secuestro activos. Se trataba de dos Honda Wave y una Honda GLH 150.
Además de los vehículos, durante el procedimiento fueron incautados una chapa patente y varios plásticos pertenecientes a motocicletas. Los tres sospechosos, todos de 18 años, fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.
Uno de los acusados, además, tenía un pedido de captura vigente desde el 30 de abril en el marco de una causa por robo calificado en poblado y en banda.
El procedimiento estuvo marcado por la presencia de familiares de los jóvenes durante el momento de las detenciones. En ese contexto, la madre de uno de los acusados suplicó mientras se lo llevaban detenido: “Lo quiero abrazar, por favor. Te amo, hijo… Te amo”.
El caso quedó bajo la intervención de la UFI N° 5, que deberá avanzar con la investigación para determinar la participación de cada uno de los detenidos en los robos denunciados.
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