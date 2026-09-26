Violento robo en Grand Bourg: motochorros balearon a tres jóvenes para quitarles la moto

Cuando efectivos de la Policía llegaron al lugar, constataron que ambos jóvenes lesionados estaban conscientes y lúcidos. Según informó TN, uno de ellos, de 22 años, presentaba una herida de arma de fuego en la rodilla izquierda, con orificio de entrada y salida.

La otra víctima que resultó herida, de 27 años, recibió un disparo por rebote en el tobillo izquierdo, pero se trató de una lesión aparentemente superficial. Ambos fueron trasladados e internados en el área de Traumatología de una Unidad de Pronta Atención.

El caso fue caratulado como “robo agravado” y quedó en manos de las autoridades, que trabajan para identificar y localizar a los delincuentes.

Motochorros atacaron a un hombre en Belgrano: lo golpearon y arrastraron por la calle

Cinco motochorros asaltaron a un hombreeste martes en el barrio porteño de Belgrano. El violento robo ocurrió a plena luz del día y fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

El episodio se produjo en la calle Mendoza al 3200, a metros de la estación de tren Belgrano R del Ferrocarril Mitre. De acuerdo a lo que capturó el sistema de vigilancia, el ataque fue realizado en la puerta de un edificio, cuando tres delincuentes agarraron a un hombre para robarle sus pertenencias.

El episodio ocurrió el martes en la calle Mendoza al 3400



Mientras la víctima forcejeaba, los atacantes lo golpearon y arrastraron por la calle. Al mismo tiempo, uno de los ladrones comenzó a romper los vidrios de un auto negro que estaba estacionado en el lugar.

En paralelo, y exponiendo el nivel de violencia del grupo, uno de los ladrones destrozó los vidrios de un auto negro que se encontraba estacionado en el lugar. Momentos después, otros dos cómplices arribaron a bordo de una motocicleta para brindar apoyo.

La desesperación llegó a tal punto que, en medio de la emboscada, la víctima intentó subirse a un auto blanco que circulaba por la zona y había frenado frente a la dramática escena. Sin embargo, tras lograr su cometido y despojar al hombre de lo que llevaba encima, la banda se dividió: tres escaparon en una moto rumbo a la calle Conde, mientras que los otros dos huyeron en sentido a Ramón Freire.