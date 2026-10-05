Robaba motos y subía los videos a TikTok: cayó en Lanús

Según detallaron fuentes policiales, el sujeto contaba con una orden de captura emitida en agosto de este año. Además, presentaba un extenso prontuario delictivo: acumulaba 14 causas iniciadas desde 2019 por delitos relacionados a robos, hurtos y tentativas de robos.

Tiene 23 años y 14 antecedentes

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 17, a cargo de María Gloria Capanegra, Secretaría 153, ordenó su detención y el posterior traslado a una dependencia policial. También dispuso el secuestro de su teléfono celular, que ahora forma parte de la investigación.