Robaba motos y subía los videos a TikTok: cayó en Lanús
El delincuente tenía pedido de captura y contaba con 14 antecedentes. Varios de los robos quedaron filmados.
Un delincuente de 23 años fue detenido en la localidad de Villa Caraza, partido bonaerense de Lanús, acusado de robar dos motos en la zona de Recoleta. Los asaltos quedaron registrados en cámaras de seguridad, pero un insólito detalle permitió su captura: el ladrón alardeaba de sus robos y subía los videos a TikTok.
El caso comenzó a ser investigado por personal de la División Investigaciones Comunales 2 de la Policía de la Ciudad, luego del robo de dos motos ocurridos durante julio y agosto en territorio porteño. En ambos episodios, los vehículos habían sido sustraídos después de que el delincuente violentara sus sistemas de arranque.
Subía videos de los robos a TikTok
El análisis de las cámaras de seguridad permitió identificar al presunto autor y reconstruir parte de sus movimientos. Pero la investigación no terminó ahí. Los agentes revisaron perfiles abiertos en redes sociales y encontraron publicaciones que terminaron de aportar información clave.
En su cuenta de TikTok, el joven subía fotos y videos de varias motos que, de acuerdo con la pesquisa, habían sido robadas. Las publicaciones permitieron avanzar sobre su identidad y, posteriormente, ubicar el lugar donde vivía.
Lo detuvieron cuando salía de su casa
Con el domicilio confirmado en Villa Caraza, los policías montaron un operativo y esperaron al sospechoso. Finalmente, fue arrestado por los oficiales cuando salía de la vivienda.
Según detallaron fuentes policiales, el sujeto contaba con una orden de captura emitida en agosto de este año. Además, presentaba un extenso prontuario delictivo: acumulaba 14 causas iniciadas desde 2019 por delitos relacionados a robos, hurtos y tentativas de robos.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 17, a cargo de María Gloria Capanegra, Secretaría 153, ordenó su detención y el posterior traslado a una dependencia policial. También dispuso el secuestro de su teléfono celular, que ahora forma parte de la investigación.
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