Paro de subtes este martes: a partir de qué hora y a qué línea afecta
Los metrodelegados confirmaron la medida de fuerza en protesta por lo que califican como liquidaciones salariales incorrectas.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) confirmó una medida de fuerza que interrumpirá el funcionamiento de la Línea A durante la tarde-noche del martes 6 de octubre. El servicio dejará de prestarse desde las 19 horas y no reanudará su recorrido hasta la jornada siguiente.
El reclamo, anunciado a través de un comunicado este lunes, surge a raíz de quitas de haberes dispuestas por la empresa concesionaria Emova. Desde el sindicato denunciaron que las liquidaciones afectaron a personal que registró su asistencia y cumplió con la totalidad de sus tareas operativas en el último período.
Conflicto en la Línea A y operativo especial en la D por el último partido de Messi
El sindicato de metrodelegados volvió a cruzar a la empresa Emova tras acusarla de aplicar deducciones de haberes sin justificación legal sobre el personal. A través de un comunicado emitido por Néstor Segovia y Virginia Bouvet —referentes del gremio—, la conducción gremial calificó las quitas salariales como un incumplimiento flagrante que vulnera la estabilidad laboral del sector y exigió la restitución inmediata de los montos liquidados de más.
La medida de fuerza dispuesta en la Línea A a partir de las 19 coincidirá con un día de alta demanda en el transporte público por la presentación de Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina, en el marco del cruce frente a Benín en el Estadio Monumental.
Para contrarrestar el impacto y ordenar el flujo de espectadores en la zona de Núñez, la Línea D implementará un esquema extendido que operará hasta la 1:30 de la madrugada. Las formaciones saldrán únicamente desde la cabecera Congreso de Tucumán y prestarán servicio con paradas exclusivas de descenso en Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio, replicando los dispositivos de movilidad habituales para espectáculos masivos.
Cómo funcionará el subte este martes 6 de octubre
Como se mencionó anteriormente, desde las 19:00 la Línea A detendrá su funcionamiento. Previamente, entre las 18:00 y las 19:00 hs, habrá molinetes liberados en la estación Plaza de Mayo - San Pedrito (cabecera).
Cabe señalar que el resto de las líneas de subte (B, C, D, E, H) y el Premetro mantendrán su funcionamiento habitual.
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