Paro de subtes este martes: a partir de qué hora y a qué línea afecta

Cómo funcionará el subte este martes 6 de octubre

Como se mencionó anteriormente, desde las 19:00 la Línea A detendrá su funcionamiento. Previamente, entre las 18:00 y las 19:00 hs, habrá molinetes liberados en la estación Plaza de Mayo - San Pedrito (cabecera).

Cabe señalar que el resto de las líneas de subte (B, C, D, E, H) y el Premetro mantendrán su funcionamiento habitual.