“No se puede usar el río, hay carteles que dicen que no está permitido. Pero no está vallado y tampoco hay seguridad, no hay nadie que controle. Mueren cuatro chicos por año en este río”, lamentó en diálogo con A24.

El operativo de búsqueda se intensificó durante la mañana de este jueves tras la insistencia de los familiares, que pasaron toda la noche en el lugar luego de ser notificados sobre la desaparición.

Finalmente, minutos antes de las 11, personal de Defensa Civil del municipio halló el cuerpo del joven sin vida, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

Al momento del anuncio del hallazgo, familiares y amigos del joven se encontraban en el lugar y se produjeron momentos de tensión con periodistas que filmaban la secuencia.

La investigación del hecho se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez. El expediente fue calificado como “averiguación de ilícito y hallazgo de cuerpo sin vida”.