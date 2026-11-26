El origen de la causa

La causa se originó el 12 de septiembre de 2022 a partir de una denuncia presentada ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

La investigación preliminar detectó que al menos 44 mujeres habrían sido sometidas a condiciones de explotación en distintas asociaciones vinculadas al Opus Dei.

La acusación describió el reclutamiento de niñas y adolescentes, en su mayoría provenientes de familias de bajos recursos y algunas migrantes, para incorporarlas como numerarias auxiliares y destinarlas de por vida a tareas domésticas sin recibir una remuneración.

Sin embargo, por cuestiones vinculadas a la prescripción, la resolución de Rafecas circunscribió el hecho que será materia de las indagatorias a la situación de una sola mujer, identificada en el expediente con las iniciales M.I.E., quien permaneció en la institución desde 1984/1985 hasta marzo de 2015.

Una vida dedicada al trabajo doméstico

Según reconstruyó el magistrado a partir de los testimonios y las pruebas reunidas, M.I.E. ingresó a uno de los centros del Opus Dei cuando era menor de edad, con la expectativa de continuar sus estudios. Le habían prometido formación y un título en hotelería, pero terminó realizando tareas de limpieza, lavandería, cocina y planchado.

La mujer relató que se levantaban a las 6 de la mañana y comenzaban directamente con la limpieza de los edificios. Después de la oración y la misa, continuaban con las tareas asignadas, que estaban cronometradas y debían cumplir bajo determinadas exigencias.

En otro de los centros, contó que le habían prometido que podría estudiar, pero que finalmente terminó trabajando en una residencia universitaria. Sobre el manejo de sus ingresos, recordó: “La administradora no nos daba el sueldo, nos decía que ella nos lo guardaba porque nos podían robar”.

Su situación empeoró durante su estadía en el centro Laya, donde describió una multiplicación de las tareas: “Había 5 veces más trabajo, me pusieron de instructora, planchero, lavadero, tintorería y además tenía que cubrir portería. Me empecé a sentir muy mal, me dolía todo, hasta la planta de los pies”.

El cuadro derivó en una fuerte depresión y en un tratamiento con medicación psiquiátrica, aunque, según la reconstrucción judicial, sus condiciones de trabajo y de vida no se modificaron.

El rol que les atribuye la investigación a Fazio y Dondo

Uno de los ejes de la resolución es la reconstrucción de la estructura de autoridad dentro de la organización y el grado de conocimiento que habrían tenido los convocados sobre la situación de la mujer.

Respecto de Gabriel Dondo, el juez tuvo en cuenta que fue la máxima autoridad sacerdotal de la Sección de Mujeres durante buena parte del período investigado. M.I.E. lo identificó como “el director espiritual de todas las mujeres” y explicó: “Todo lo que nos pasa a nosotras él se entera”.

Sobre Fazio, quien fue vicario regional entre 2010 y 2014, la mujer lo ubicó como una de las máximas autoridades de la institución en el país. “Cuando estaba en Laya él era el vicario, lo conozco de que pasaba a dar meditaciones, de hablarnos ahí”, declaró.

También explicó que los vicarios eran “como los embajadores del prelado en cada país, entonces a ellos les llega todo”.

En cuanto a Urrestarazu, la investigación tomó especialmente en cuenta que habría intervenido en los intentos para que la mujer regresara a la institución cuando ella decidió no volver de un viaje a Bolivia. Según su testimonio, recibió llamados diarios de distintos sacerdotes para convencerla, entre ellos “este Víctor Urrestarazu también”.

Para Rafecas, esos elementos permiten sostener el estado de sospecha requerido para convocarlos a indagatoria y determinar qué intervención tuvieron en los hechos.

La resolución describe una presunta situación de servidumbre sostenida durante décadas, con jornadas extensas, ausencia de descanso efectivo, falta de disponibilidad sobre los ingresos, restricciones en las comunicaciones y vínculos familiares, y decisiones sobre la vida personal y la salud sujetas a autoridades de la organización.

La hipótesis judicial contempla el delito de reducción a la servidumbre (artículo 140 del Código Penal) y, por los hechos posteriores a la entrada en vigencia de la legislación sobre trata de personas en 2008, también el posible acogimiento y traslado con fines de explotación laboral (artículo 145 bis).

En cambio, respecto de Carlos Nannei y Patricio Olmos, otros dos exvicarios regionales cuya indagatoria había sido solicitada, Rafecas ordenó formar un incidente de prescripción, debido al tiempo transcurrido desde que dejaron sus cargos.