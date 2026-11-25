En esos procedimientos se hallaron 3.000 pastillas de MDMA, 170.000 dólares, 10 millones de pesos, relojes de primeras marcas y vehículos de alta gama con patentes falsas.

La conexión con Uruguay y el transporte de drogas en lanchas por el Delta

Con el avance de la investigación, se descubrió que el uruguayo prófugo usaba al menos tres identidades falsas. Para reconstruir sus movimientos, se analizaron imágenes de cámaras de seguridad, entrecruzamiento de antenas telefónicas y datos de geolocalización.

Mediante distintas herramientas informáticas, los investigadores rastrearon los desplazamientos de los narcos y los lugares en los que escondían drogas y dinero. Así, establecieron que la banda operaba en países del Mercosur y en Europa, además de emplear diferentes vías para trasladar los cargamentos.

Una de las pistas condujo a una guardería náutica de Rincón de Milberg, en Tigre, hacia donde el uruguayo había trasladado otros 100 kilos de cocaína dentro de bolsones. El allanamiento en el lugar permitió encontrar armas de fuego y documentación que relacionaba al prófugo uruguayo con el propietario del lugar, un argentino apodado “El Mago”.

Dinero encontrado en los allanamientos tras la detención de "Bronko"

El hombre era conocido por su experiencia en el traslado de drogas por vía fluvial. Según la investigación, utilizaba viviendas ubicadas en distintos sectores del Delta para evitar ser localizado y había participado en 2017 del transporte de 10 toneladas de marihuana provenientes de Paraguay a través del río Paraná Guazú.

Los detectives también identificaron una relación directa entre ambos narcotraficantes, quienes presuntamente coordinaban el almacenamiento y traslado de cargamentos de cocaína. Incluso, sospechan que “El Mago” habría colaborado para que su socio uruguayo pudiera escapar.

En septiembre del año pasado, con apoyo del Departamento Helicópteros, vigilancia aérea sobre embarcaciones de gran potencia, cámaras instaladas en puertos y drones de largo alcance, los investigadores detuvieron a “El Mago”, otros dos hombres y una mujer.

Las pistas que condujeron hasta “Bronko” en Ingeniero Budge

El operativo fue llevado adelante por la Policía Federal

El análisis de los dispositivos electrónicos incautados al ciudadano boliviano detenido en Tigre permitió avanzar sobre otra estructura criminal: el Clan Quiroga-Mamani. Los investigadores determinaron que el sospechoso formaba parte de esa organización y que compraba grandes cantidades de droga al narcotraficante uruguayo.

El grupo se dedicaba a ingresar cocaína de alta pureza desde Bolivia y almacenarla en propiedades alquiladas en el barrio El Olimpo, en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Desde ahí se distribuían los cargamentos a los revendedores y captaban “mulas” a las que enviaban a Europa transportando la droga.

La organización respondía a las directivas de “Bronko”, un hombre con fuerte presencia en el barrio y zonas aledañas donde poseía varios lotes y propiedades obtenidos de manera ilegal.

Con las pruebas reunidas, la Policía Federal desplegó 18 allanamientos en distintos puntos del AMBA y logró detener a “Bronko”, a una mujer y a otros dos hombres.

Durante los procedimientos se incautaron 47,893 kilos de cocaína de máxima pureza, 142.900 dólares, más de 4 millones de pesos, una camioneta y dos automóviles. También fueron secuestradas 41 máquinas para contar dinero, un sistema de cámaras de vigilancia, 17 teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

El operativo permitió reunir un total de más 80 kilos de cocaína y 3.000 pastillas de MDMA, además de avanzar sobre una red que, según la investigación, tenía conexiones internacionales y distintas vías para el traslado y la comercialización de drogas.