Impactante tornado en Las Flores destruyó una casa y dejó a una familia atrapada
El fenómeno ocurrió en el Paraje Harosteguy durante el intenso temporal que afectó a la región.
Un tornado provocó importantes destrozos en el partido bonaerense de Las Flores, donde una vivienda fue totalmente destruida y una familia tuvo que ser rescatada de entre los escombros. Se montó un importante operativo en el lugar.
El violento fenómeno meteorológico ocurrió durante la tarde del miércoles en medio de un intenso temporal que afectó a la región. El epicentro del desastre fue el Paraje Harosteguy, ubicado a unos 12 kilómetros del casco urbano de la ciudad.
El llamado de alerta ingresó a las 18:25 e informaba sobre destrozos provocados por el tornado en una vivienda de la zona y la presencia de personas atrapadas. Ante esto, los Bomberos Voluntarios de Las Flores y los servicios de emergencia se desplazaron rápidamente hasta el lugar.
La fuerza del viento había derribado una casa donde residía una familia compuesta por tres adultos y un menor. Ante esta situación, se puso en marcha un operativo de rescate para socorrer a las personas atrapadas entre los escombros.
“La casa era de material, de construcción vieja. El viento arrasó el monte y todo lo que había. Es una zona de destrucción total”, detalló Matías Pais, segundo jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Las Flores, en diálogo con la prensa local.
Producto del derrumbe de la propiedad, los tres adultos y el menor integrantes de la familia afectada fueron asistidos por los equipos de emergencias y trasladados a un hospital para la atención médica necesaria.
“La casa de una familia quedó totalmente destruida. Recibimos el llamado con personas atrapadas. Gracias a Dios las cuatro personas (tres adultos y un menor) están bien, fueron atendidas en el hospital de Las Flores”, informó Pais.
Según la información publicada por Noticias Las Flores, las cuatro víctimas permanecen en observación permanecen en observación con diagnóstico de politraumatismos. Si bien se encuentran todos fuera de peligro, el medio local advirtió que el personal de salud evaluaba la evolución de uno de los damnificados, aunque no se brindaron mayores detalles.
Según explicó el jefe de Bomberos Voluntarios de Las Flores, el tornado afectó principalmente a una zona rural y, hasta el momento, no se tenían datos certeros respecto a la velocidad del viento cuando el fenómeno tocó tierra.
Sin embargo, advirtió sobre la cercanía que tuvo el tornado con la zona mayormente poblada: “En línea recta de lo que es el casco urbano son 12 kilómetros, pasó muy cerca”.
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