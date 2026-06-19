Tornquist: hallaron sin vida a una joven en una vivienda
El cuerpo fue encontrado por su padre y su pareja. Los primeros peritajes policiales apuntan a que sufrió una broncoaspiración.
El hallazgo del cuerpo sin vida de una joven en su vivienda conmociona a la localidad de Tornquist, sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. El cuerpo fue encontrado por el padre y el novio de la víctima a la hora 1,00 de esta madrugada de este viernes, quienes en un primer momento alertaron a las autoridades al percibir lo que consideraron aparentes signos de violencia en el lugar.
Ante la gravedad del hecho, personal de la Policía Comunal dio inmediata intervención a los peritos de la Policía Científica. Tras las primeras inspecciones oculares y peritajes en la escena, los especialistas determinaron preliminarmente que la causa del deceso habría sido una broncoaspiración (asfixia provocada por el ingreso de sólidos o líquidos a las vías aéreas), lo que inicialmente descartaría la hipótesis de un homicidio, aunque la investigación sigue abierta.
La víctima fue identificada como Diana Belen Carabajal, de 25 años, oriunda de Coronel Pringles y se había mudado a Tornquist hace pocos meses, donde residía junto a su madre.
Para esclarecer de manera definitiva los motivos del fallecimiento y ratificar el informe preliminar, el cuerpo de la joven fue trasladado a la morgue judicial de Bahía Blanca. Allí se llevará a cabo la autopsia correspondiente durante el transcurso de la mañana de hoy. El caso se encuentra en etapa de investigación.
Mataron a puñaladas a un joven en San Cristóbal y detuvieron al hermano de la víctima
Un hombre de 29 años murió esta madrugada en el barrio de Balvanera luego de haber sido apuñalado en el abdomen en un crimen que todavía se investiga. Por el hecho detuvieron al hermano de la víctima.
De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima fue hallada en la puerta de la pensión donde vivía, a metros de la esquina de las calles Estados Unidos y Pichincha. El alerta fue dado por un vecino, que llamó al 911 tras ver una persona tendida en la vía pública.
Hasta allí llegaron oficiales de la Policía de la Ciudad, que encontraron el cuerpo del hombre con múltiples heridas de arma blanca. Si bien llamaron al SAME, la persona ya había fallecido.
Según pudo registrar AR12, la escena de crimen tenía un reguero de sangre que comenzaba en la senda peatonal y se extendía hasta el lugar donde fue hallado el cuerpo, por lo que se deduce que el hombre intentó desplazarse tras recibir el ataque.
Fuentes policiales señalaron que los oficiales detuvieron al hermano de la víctima, de 38 años. La hipótesis que manejan es una pelea intrafamiliar que comenzó en la pensión y se trasladó a la calle, donde la víctima fue apuñalada.
Interviene en el caso la Fiscalía Criminal y Correccional N°34.
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