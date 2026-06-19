Tornquist: hallaron sin vida a una joven en una vivienda

Un hombre de 29 años murió esta madrugada en el barrio de Balvanera luego de haber sido apuñalado en el abdomen en un crimen que todavía se investiga. Por el hecho detuvieron al hermano de la víctima.

De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima fue hallada en la puerta de la pensión donde vivía, a metros de la esquina de las calles Estados Unidos y Pichincha. El alerta fue dado por un vecino, que llamó al 911 tras ver una persona tendida en la vía pública.

crimen balvanera

Hasta allí llegaron oficiales de la Policía de la Ciudad, que encontraron el cuerpo del hombre con múltiples heridas de arma blanca. Si bien llamaron al SAME, la persona ya había fallecido.

Según pudo registrar AR12, la escena de crimen tenía un reguero de sangre que comenzaba en la senda peatonal y se extendía hasta el lugar donde fue hallado el cuerpo, por lo que se deduce que el hombre intentó desplazarse tras recibir el ataque.

Fuentes policiales señalaron que los oficiales detuvieron al hermano de la víctima, de 38 años. La hipótesis que manejan es una pelea intrafamiliar que comenzó en la pensión y se trasladó a la calle, donde la víctima fue apuñalada.

Interviene en el caso la Fiscalía Criminal y Correccional N°34.