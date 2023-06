Yanina, víctima de la Tota Santillán: "Me discriminó, me humilló, me trató como a una basura"

"Lo que viví fue una tortura" contó Soraire y siguió: "me amenazó de muerte en varias ocasiones, fue al domicilio donde trabajaba que era también mi residencia. Me amenazaba con golpearme, me insultaba, me amenazaba con matarme porque quería que le pasara información sobre lo que hacía su ex mujer y no lo hacía".

victima tota santillan

"Me discriminó, me humilló y me trató como a una basura", contó Soraire. "Quería que le contara lo que hacía su ex, me llamaba a la madrugada para que la pasara información, que le sacara fotos a su ex mientras dormía y se las pasara para que viera si estaba con alguien o no. Yo no accedí a lo que me ofrecía para que le diera información y por eso me torturaba".

Y denunció que Santillán incluso le inventó "una causa penal, dijo que yo le pegaba a sus hijas y que abusaba de ellas".

La decisión fue tomada por el juez Alejandro Noceti Achával, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 7, que definió así el pedido del fiscal Oscar Ciruzzi, quien había solicitado cuatro años y seis meses de prisión.

La querella de la víctima había exigido hasta 18 años de prisión mientras que la defensa de Santillán había solicitado que sea absuelto.

“Quiero muchísimo a la mamá de las nenas. Extraño mucho a mis hijas. No las veo desde el 2019, solo las veo por Zoom. Ya sé lo que le voy a decir al juez” sostuvo la Tota Santillán en una nota a “Nosotros a la mañana”.