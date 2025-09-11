Un voraz incendio se desató en el Edificio Libertad de la Armada
Las llamas se registraron en la sede naval ubicada frente a los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.
Un voraz incendio afectó este jueves al Edificio Libertad, la sede de la Armada ubicada justo frente a los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el barrio de Retiro, Ciudad de Buenos Aires.
Fuentes del SAME informaron que un hombre mayor de edad fue atendido en el lugar pero no precisó traslado a un centro médico para su contención. El resto de los integrantes del público fue evacuado del edificio sin complicaciones.
El incendio se produjo a las 11 de la mañana por motivos que todavía no fueron esclarecidos, pero en el lugar trabajan 20 móviles de Bomberos, Policía y personal del SAME.
Como se puede apreciar en varios videos del episodio que fueron difundidos en redes sociales, al peligro de las llamas se sumó el espeso humo gris que nubló la vista y puso en riesgo a los presentes por cómo podía afectar sus vías respiratorias.
Hasta ahora se sabe que el incendio comenzó en el polígono de tiro, que está ubicado junto a la playa de estacionamiento pero no tiene conexión directa con el edificio principal de la sede de la Armada.
Los Bomberos de la Ciudad trabajaron durante más de una hora para apagar las llamas, cosa que finalmente lograron sobre el mediodía. Para entonces se había registrado sólo una persona afectada.
Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires citadas por el diario La Nación informaron además que una ambulancia del SAME volcó en Retiro cuando estaba por llegar al edificio ubicado sobre la avenida Comodoro Py.
Personal del Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito de Bomberos de la Ciudad se desvió para ayudar al médico y al chofer accidentados, que sí tuvieron que ser trasladados a un centro médico, el Hospital Fernández, por politraumatismos.
Mientras tanto siguieron trabajando en el lugar un camión cisterna, el personal del GER Saavedra y la Brigada de Emergencias Especiales.
