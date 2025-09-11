Un voraz incendio se desató en el Edificio Libertad de la Armada

Hasta ahora se sabe que el incendio comenzó en el polígono de tiro, que está ubicado junto a la playa de estacionamiento pero no tiene conexión directa con el edificio principal de la sede de la Armada.

Los Bomberos de la Ciudad trabajaron durante más de una hora para apagar las llamas, cosa que finalmente lograron sobre el mediodía. Para entonces se había registrado sólo una persona afectada.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires citadas por el diario La Nación informaron además que una ambulancia del SAME volcó en Retiro cuando estaba por llegar al edificio ubicado sobre la avenida Comodoro Py.

Personal del Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito de Bomberos de la Ciudad se desvió para ayudar al médico y al chofer accidentados, que sí tuvieron que ser trasladados a un centro médico, el Hospital Fernández, por politraumatismos.

Mientras tanto siguieron trabajando en el lugar un camión cisterna, el personal del GER Saavedra y la Brigada de Emergencias Especiales.