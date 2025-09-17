Trabajadores del Hospital Garrahan se sumaron a la manifestación frente al Congreso

La misma ley contemplaba recomponer los salarios del personal de salud, incluidos los residentes, que vieron cómo el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, degradó el estatus laboral y los sueldos de su actividad.

Además, la marcha pide por la ley que fijaba la actualización mensual por inflación de los sueldos y los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, además de la recomposición salarial de docentes y no docentes retroactiva a diciembre de 2023.

La mayoría de los sectores que se manifiestan este miércoles consideraron insuficiente el anuncio del mandatario quien, en su discurso en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026, dijo que se le asignará 4.800 millones de pesos a las universidades nacionales, con un aumento del gasto en educación de un 8% por encima de la inflación y un incremento de fondos para salud de un 17%, también por arriba del costo de vida.