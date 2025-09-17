Uno por uno: quiénes son los diputados que votaron en contra del Hospital Garrahan
Sólo 60 legisladores de los 242 que presenciaron la sesión se pronunciaron en contra de la Emergencia Pediátrica y a favor del veto de Javier Milei.
En una nueva jornada histórica para el país, la Cámara de Diputados volvió a decirle "no" a Javier Milei y a los vetos que había lanzado hacia la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia Pediátrica, que garantiza fondos básicos para el Hospital Garrahan.
En este sentido, fueron 242 los legisladores votantes, de los cuales 181 dieron su voto afirmativo para que la norma salga a pesar de la resistencia libertaria, mientras que otros 60 apoyaron la iniciativa del Presidente. En tanto, hubo una sola abstención.
Uno por uno, los diputados que votaron en contra de la Emergencia Pediátrica
- AJMECHET, SABRINA Pro C.A.B.A. NEGATIVO
- ALMIRON, LISANDRO La Libertad Avanza Corrientes NEGATIVO
- ANSALONI, PABLO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- ARABIA, DAMIAN Pro C.A.B.A. NEGATIVO
- ARAUJO, MARIA FERNANDA La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO
- ARDOHAIN, MARTIN Pro La Pampa NEGATIVO
- ARJOL, MARTIN Liga Del Interior Eli Misiones NEGATIVO
- BALLEJOS, NANCY Pro Entre Ríos NEGATIVO
- BENEDIT, BELTRAN La Libertad Avanza Entre Ríos NEGATIVO
- BENEGAS LYNCH, BERTIE La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- BONGIOVANNI, ALEJANDRO Pro Santa Fe NEGATIVO
- BORNORONI, GABRIEL La Libertad Avanza Córdoba NEGATIVO
- CERVI, PABLO Liga Del Interior Eli Neuquén NEGATIVO
- CORREA LLANO, FACUNDO La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO
- DE SENSI, MARIA FLORENCIA Pro Buenos Aires NEGATIVO
- DIEZ, ROMINA La Libertad Avanza Santa Fe NEGATIVO
- EMMA, NICOLAS La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO
- ESPERT, JOSE LUIS La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- FERNANDEZ MOLERO, DAIANA Pro C.A.B.A. NEGATIVO
- FERREYRA, ALIDA La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO
- FINOCCHIARO, ALEJANDRO Pro Buenos Aires NEGATIVO
- GARCIA, CARLOS La Libertad Avanza Chaco NEGATIVO
- GARRAMUÑO, RICARDO Somos Fueguinos Tierra del Fuego NEGATIVO
- GIUDICI, SILVANA Pro C.A.B.A. NEGATIVO
- HUESEN, GERARDO La Libertad Avanza Tucumán NEGATIVO
- IBAÑEZ, MARIA CECILIA La Libertad Avanza Córdoba NEGATIVO
- IGLESIAS, FERNANDO ADOLFO Pro C.A.B.A. NEGATIVO
- LEMOINE, LILIA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- LLANO, MERCEDES La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO
- MACYSZYN, LORENA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- MAQUIEYRA, MARTIN Pro La Pampa NEGATIVO
- MARQUEZ, NADIA La Libertad Avanza Neuquén NEGATIVO
- MARTINEZ, ALVARO La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO
- MAYORAZ, NICOLAS La Libertad Avanza Santa Fe NEGATIVO
- MENEM, MARTIN La Libertad Avanza La Rioja NEGATIVO
- MILMAN, GERARDO Pro Buenos Aires NEGATIVO
- MONTENEGRO, GUILLERMO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- MONTI, FRANCISCO Liga Del Interior Eli Catamarca NEGATIVO
- MORENO OVALLE, JULIO La Libertad Avanza Salta NEGATIVO
- OROZCO, EMILIA La Libertad Avanza Salta NEGATIVO
- PAULI, SANTIAGO La Libertad Avanza Tierra del Fuego NEGATIVO
- PELUC, JOSE La Libertad Avanza San Juan NEGATIVO
- PICAT, LUIS ALBINO Liga Del Interior Eli Córdoba NEGATIVO
- PIPARO, CAROLINA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- PONCE, MARIA CELESTE La Libertad Avanza Córdoba NEGATIVO
- QUINTAR, MANUEL La Libertad Avanza Jujuy NEGATIVO
- QUIROZ, MARILU Pro Chaco NEGATIVO
- RITONDO, CRISTIAN A. Pro Buenos Aires NEGATIVO
- RODRIGUEZ MACHADO, LAURA Pro Córdoba NEGATIVO
- SANCHEZ WRBA, JAVIER Pro Buenos Aires NEGATIVO
- SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- SANTILLI, DIEGO Pro Buenos Aires NEGATIVO
- SANTURIO, SANTIAGO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- SOTOLANO, MARIA Pro Buenos Aires NEGATIVO
- TORTORIELLO, ANIBAL Pro Rio Negro NEGATIVO
- TREFFINGER, CESAR La Libertad Avanza Chubut NEGATIVO
- VASQUEZ, PATRICIA Pro Buenos Aires NEGATIVO
- VILLAVERDE, LORENA La Libertad Avanza Rio Negro NEGATIVO
- YEZA, MARTIN Pro Buenos Aires NEGATIVO
- ZAPATA, CARLOS RAUL La Libertad Avanza Salta NEGATIVO
La única abstención en esta votación
- BACHEY, KARINA ETHEL Pro San Luis ABSTENCION
