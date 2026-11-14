Tragedia en Chascomús: un comisario mató de un disparo en el pecho a un sargento tras un operativo

Un operativo policial llevado a cabo para desarticular a una banda acusada de cometer robos terminó en tragedia este viernes por la noche en el barrio Lomas Altas, en la zona oeste de la laguna de Chascomús, donde un sargento de la Policía Bonaerense murió al recibir un disparo en el pecho efectuado por el arma reglamentaria de un comisario cuando los cuatro sospechosos ya habían sido reducidos y esposados.