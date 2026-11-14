Tragedia en Chascomús: un comisario mató de un disparo en el pecho a un sargento tras un operativo
La víctima fue identificada como Federico Colarusso. El jefe policial fue apartado de la fuerza e imputado por homicidio culposo.
Un operativo policial llevado a cabo para desarticular a una banda acusada de cometer robos terminó en tragedia este viernes por la noche en el barrio Lomas Altas, en la zona oeste de la laguna de Chascomús, donde un sargento de la Policía Bonaerense murió al recibir un disparo en el pecho efectuado por el arma reglamentaria de un comisario cuando los cuatro sospechosos ya habían sido reducidos y esposados.
Cómo fue el operativo y el disparo fatal
El procedimiento, que se inició pasadas las 20, estaba vinculado a una serie de ilícitos ocurridos en la localidad de Alejandro Korn, partido de San Vicente. Los investigadores habían montado una vigilancia encubierta frente a una vivienda que los sospechosos alquilaban desde hacía unas dos semanas y donde también habían detectado un vehículo con pedido de captura por robo calificado.
Al salir los cuatro hombres de la propiedad, los agentes intentaron interceptarlos, lo que desató una breve persecución a pie y un intercambio de disparos hasta que los delincuentes fueron reducidos y quedaron esposados en el suelo mientras se aguardaban directivas judiciales.
En ese instante, cuando el procedimiento parecía controlado, se escuchó una detonación. Según los testimonios recolectados en la escena, el arma que manipulaba el comisario interino de Chascomús se disparó y el proyectil impactó de lleno en el tórax de Federico Colarusso, provocándole la muerte.
Investigación judicial y despedida al efectivo
La Justicia ordenó la realización de la autopsia en la morgue judicial de Lomas de Zamora para determinar la trayectoria del disparo y establecer si existió una manipulación negligente del armamento por parte del jefe policial. En paralelo, el comisario involucrado fue pasado a disponibilidad por Asuntos Internos y quedó imputado bajo la carátula de homicidio culposo, aunque por el momento permanece en libertad.
Colarusso era oriundo de General Belgrano, residía actualmente en Ranchos, a menos de 30 kilómetros de Chascomús, y cumplía funciones en el Destacamento de Seguridad Vial de Lezama. Tras conocerse el fallecimiento, la Secretaría de Seguridad y Defensa Civil de Lezama emitió un comunicado expresando sus condolencias y acompañamiento a los familiares, amigos y compañeros de servicio del efectivo.
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