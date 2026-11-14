Tragedia en Ruta 2: dos muertos por el choque de un camión cisterna y una camioneta
Un camión de combustible invadió el carril contrario e impactó contra una Chevrolet Tracker en el kilómetro 95, cerca de Chascomús.
Un siniestro vial ocurrido este sábado en el kilómetro 95 de la Ruta 2, en jurisdicción de Chascomús, dejó un saldo de dos fallecidos y un herido de gravedad. El hecho involucró a un camión cisterna de combustible y una camioneta Chevrolet Tracker con tres ocupantes.
El vehículo de mayor porte, un Scania perteneciente a la empresa Axion, circulaba por la mano descendente, es decir, en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires. Por motivos que las autoridades aún intentan esclarecer, el camión se cruzó de carril e invadió la mano contraria, donde impactó de lleno contra la camioneta plateada.
Producto de la colisión, dos de los tres ocupantes de la Tracker murieron en el lugar del accidente. El conductor del vehículo menor fue trasladado en estado grave. En tanto, el chofer del camión cisterna, identificado como Hugo Edgardo Pintos, de 44 años, resultó ileso.
Tras el impacto, el camión despistó y volcó a un costado de la carretera. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Bomberos. La Policía Científica quedó a cargo de las pericias para determinar las circunstancias exactas del siniestro.
A raíz del operativo, la Ruta 2 permaneció cortada en el sector del kilómetro 95. Las autoridades implementaron un bypass para mantener la circulación de vehículos y evitar mayores demoras en el tránsito.
El conductor de la camioneta fue trasladado en estado grave, mientras que el chofer del camión no sufrió lesiones. La unidad que transportaba combustible circulaba por la mano descendente cuando embistió al vehículo menor con tres ocupantes; dos fallecieron en el sitio y el sobreviviente resultó herido.
Precauciones al viajar
Antes de emprender cualquier viaje por ruta, conviene revisar el estado mecánico del vehículo, verificar neumáticos, frenos y luces, y descansar lo suficiente para evitar la fatiga al volante. Es recomendable respetar las velocidades máximas, mantener la distancia de seguridad con otros vehículos, no manipular el celular mientras se conduce y extremar la atención en zonas de obras o con señalización deficiente. Asimismo, resulta clave planificar el trayecto, consultar el estado de las rutas y las condiciones climáticas, llevar documentación al día y elementos de emergencia como balizas, botiquín y matafuegos. En rutas de doble mano, nunca invadir el carril contrario y anticipar las maniobras con la debida señalización. La prevención y la conducta responsable al volante reducen significativamente el riesgo de siniestros viales.
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