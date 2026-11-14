Tragedia en Ruta 2: dos muertos por el choque de un camión cisterna y una camioneta

El conductor de la camioneta fue trasladado en estado grave, mientras que el chofer del camión no sufrió lesiones. La unidad que transportaba combustible circulaba por la mano descendente cuando embistió al vehículo menor con tres ocupantes; dos fallecieron en el sitio y el sobreviviente resultó herido.

Precauciones al viajar

Antes de emprender cualquier viaje por ruta, conviene revisar el estado mecánico del vehículo, verificar neumáticos, frenos y luces, y descansar lo suficiente para evitar la fatiga al volante. Es recomendable respetar las velocidades máximas, mantener la distancia de seguridad con otros vehículos, no manipular el celular mientras se conduce y extremar la atención en zonas de obras o con señalización deficiente. Asimismo, resulta clave planificar el trayecto, consultar el estado de las rutas y las condiciones climáticas, llevar documentación al día y elementos de emergencia como balizas, botiquín y matafuegos. En rutas de doble mano, nunca invadir el carril contrario y anticipar las maniobras con la debida señalización. La prevención y la conducta responsable al volante reducen significativamente el riesgo de siniestros viales.