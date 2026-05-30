Tragedia en La Pampa por el choque de un auto contra un camión en la Ruta del Desierto: murió una mujer

El conductor del camión fue examinado preventivamente por personal de salud, sin presentar lesiones. En el sitio trabajaron efectivos policiales, personal de salud, Bomberos Voluntarios y peritos de Criminalística, quienes realizaron las tareas de rigor para determinar las circunstancias del hecho.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, ambos vehículos fueron secuestrados a los fines periciales, continuándose con las actuaciones correspondientes. La investigación de la mecánica del choque quedó bajo la órbita de la fiscal Eugenia Bolsán.

La víctima pasó a ser la número 19 por siniestros viales en lo que va de 2026 en La Pampa. El de ayer fue el tercer episodio vial fatal registrado en la misma semana sobre la Ruta Provincial 20.