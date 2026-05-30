Tragedia en La Pampa por el choque de un auto contra un camión en la Ruta del Desierto: murió una mujer
Fue el tercer episodio vial fatal registrado en la misma semana sobre la Ruta Provincial 20.
Una mujer de 67 años murió el viernes por la noche en la Ruta Provincial 20, conocida como la Ruta del desierto, tras impactar su Toyota Corolla Cross contra un camión con carretón en la jurisdicción de 25 de Mayo.
El violento siniestro ocurrió cerca de las 20:40 en el kilómetro 366 y ambos rodados circulaban en la misma dirección al momento del impacto. El accidente movilizó a personal de la Comisaría Departamental de 25 de Mayo, equipos de salud y peritos que trabajaron en el lugar.
Cuando llegaron al lugar, los agentes encontraron el automóvil con destrucción total en la carrocería y detenido sobre la cinta asfáltica.
De acuerdo con la información policial, el auto chocó desde atrás a gran velocidad contra la parte posterior del camión de carga que trasladaba una picadora de piedra con destino a la localidad neuquina de Añelo: un carretón de gran porte que trasladaba maquinaria pesada por la ruta provincial.
En el vehículo de menor porte viajaba un matrimonio oriundo de la ciudad de Cipolletti. “Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer perdió la vida en el lugar, mientras que el hombre fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de mayor complejidad para recibir atención médica”, confirmaron a Infobae fuentes policiales de La Pampa.
El conductor del camión fue examinado preventivamente por personal de salud, sin presentar lesiones. En el sitio trabajaron efectivos policiales, personal de salud, Bomberos Voluntarios y peritos de Criminalística, quienes realizaron las tareas de rigor para determinar las circunstancias del hecho.
Por disposición de la autoridad judicial interviniente, ambos vehículos fueron secuestrados a los fines periciales, continuándose con las actuaciones correspondientes. La investigación de la mecánica del choque quedó bajo la órbita de la fiscal Eugenia Bolsán.
La víctima pasó a ser la número 19 por siniestros viales en lo que va de 2026 en La Pampa. El de ayer fue el tercer episodio vial fatal registrado en la misma semana sobre la Ruta Provincial 20.
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