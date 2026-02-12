Tormentón Nils: avanza la arrasadora borrasca que ya dejó un muerto y a 900.000 casas sin luz

Nueva Aquitania: 498.000 usuarios afectados.

Occitania: 365.000 usuarios afectados.

Para intentar restablecer el servicio, se activó la Fuerza de Intervención Rápida Eléctrica (Fire) y se movilizaron más de 1.400 técnicos y empleados que esperan a que las condiciones permitan trabajar con seguridad.

Transporte paralizado y trenes cancelados

La violencia del viento obligó a cancelar numerosos servicios de trenes y provocó interrupciones generalizadas en el tráfico rodado. Actualmente, cinco departamentos franceses se mantienen bajo el nivel máximo de alerta meteorológica.

Alerta roja en España: Cataluña y Mallorca

La tormenta Nils no se detuvo en la frontera. En España, la región de Cataluña (incluyendo Barcelona) emitió alerta roja y decidió cerrar las escuelas como medida de precaución ante los vientos extremos. La Agencia de Protección Civil reportó una persona gravemente herida por la caída de un árbol y múltiples cortes en rutas y vías férreas.

Por su parte, la isla de Mallorca registró ráfagas con fuerza de huracán que alcanzaron los 150 kilómetros por hora en zonas montañosas, poniendo en guardia al popular destino turístico.