Tormentón Nils: avanza la arrasadora borrasca que ya dejó un muerto y a 900.000 casas sin luz
Europa sufre vientos de hasta 160 km/h. Hay alertas rojas, suspensión de clases y caos en el transporte por la intensidad "excepcional" del tormentón.
Europa se enfrenta a uno de los temporales más violentos de los últimos tiempos. El tormentón Nils golpeó con furia el sur de Francia y parte de España, dejando un saldo trágico de una persona fallecida y provocando un apagón masivo que afecta a casi un millón de hogares.
El fenómeno meteorológico, calificado de "intensidad excepcional" por Météo France, desencadenó alertas rojas por crecidas, vientos huracanados y riesgo de avalanchas en múltiples regiones.
Una víctima fatal y caos en Francia por el tormentón Nils
La tragedia se desató en la noche del miércoles cerca de Dax, en el suroeste francés. Un conductor de camión murió luego de que la rama de un árbol cayera sobre su vehículo debido a las ráfagas que superaron los 160 km/h.
Los bomberos contabilizaron más de 200 intervenciones durante las primeras horas del día, principalmente por la caída de árboles y el colapso de líneas eléctricas que bloquearon rutas y generaron situaciones de peligro.
Casi un millón de hogares a oscuras
El impacto en la red eléctrica fue devastador. El operador de la red, Enedis, confirmó que en la mañana del jueves unos 900.000 hogares permanecían sin servicio. Las zonas más castigadas son:
Nueva Aquitania: 498.000 usuarios afectados.
Occitania: 365.000 usuarios afectados.
Para intentar restablecer el servicio, se activó la Fuerza de Intervención Rápida Eléctrica (Fire) y se movilizaron más de 1.400 técnicos y empleados que esperan a que las condiciones permitan trabajar con seguridad.
Transporte paralizado y trenes cancelados
La violencia del viento obligó a cancelar numerosos servicios de trenes y provocó interrupciones generalizadas en el tráfico rodado. Actualmente, cinco departamentos franceses se mantienen bajo el nivel máximo de alerta meteorológica.
Alerta roja en España: Cataluña y Mallorca
La tormenta Nils no se detuvo en la frontera. En España, la región de Cataluña (incluyendo Barcelona) emitió alerta roja y decidió cerrar las escuelas como medida de precaución ante los vientos extremos. La Agencia de Protección Civil reportó una persona gravemente herida por la caída de un árbol y múltiples cortes en rutas y vías férreas.
Por su parte, la isla de Mallorca registró ráfagas con fuerza de huracán que alcanzaron los 150 kilómetros por hora en zonas montañosas, poniendo en guardia al popular destino turístico.
