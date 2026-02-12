VIDEO: así fue el violento asalto a una jubilada influencer en San Isidro

Al declarar ante el fiscal Patricio Ferrari, Mancini contó que ese mismo día había publicado en Instagram que estaba de regreso en el país. Ya de noche, empezó a escuchar ruidos extraños y cerca de las 2.30 de la madrugada, cuando se levantó para ir al baño, fue interceptada por un adolescente armado. “Me ataron, me pegaron y me amenazaron de muerte”, relató sobre el momento en que la redujeron dentro de su casa.

Según su testimonio, los delincuentes le mostraban desde un celular publicaciones de su propia cuenta y una imagen en la que se la veía con un collar dorado. “Me decían que se los entregue”, explicó. Además, le reclamaron dinero en efectivo, euros y claves bancarias. De acuerdo con su declaración, en su cuenta tenía alrededor de 10 millones de pesos. Durante el asalto le robaron un millón de pesos, cien euros, joyas, su teléfono y efectuaron transferencias.

La jubilada también describió las amenazas que sufrió mientras permanecía atada. “Me amenazaban con arrojarme agua caliente si no decía la verdad”, señaló. Incluso mencionó la “tira hirviendo” como parte del mecanismo de presión que utilizaron para obligarla a entregar más bienes.

Después de varias horas logró soltarse sin ayuda. “Recé un rosario y agradecí por las almas del purgatorio”, declaró. Aún en estado de shock, se comunicó con su hijo y luego recibió asistencia médica por las lesiones y el impacto emocional.