VIDEO: así fue el violento asalto a una jubilada influencer en San Isidro
La víctima tiene 82 años y es conocida en redes por sus recetas. La golpearon, la ataron y la amenazaron de muerte mientras los ladrones recibían indicaciones por teléfono.
El violento asalto que sufrió Mónica Eugenia Mancini, una jubilada de 82 años con popularidad en redes sociales por sus contenidos de cocina ocurrió en su vivienda de San Isidro durante la madrugada del 9 de enero y quedó registrado por las cámaras de seguridad del domicilio. En las imágenes se distinguen ruidos previos, un forcejeo y enseguida la amenaza directa de los delincuentes: “Callate porque te mato. Callate porque te matamos”, frase que marcó el inicio de una secuencia de extrema agresividad.
Tras oír movimientos en el techo, la mujer se acercó a una puerta de la casa y fue sorprendida por los intrusos, que ya habían logrado ingresar. El video muestra cómo la empujan con fuerza hasta tirarla al suelo, la inmovilizan y comienzan a exigirle dinero mientras la intimidan constantemente. La escena expone el nivel de violencia física y el estado de total indefensión en el que quedó la víctima.
En otro fragmento de la grabación se escucha a uno de los atacantes lanzar otra advertencia: “En la primera que… te matamos. Dame la plata”. También se oye cómo uno de los jóvenes se comunica con un cómplice por teléfono y le dice: “Está acá la señora, decile cómo se llama”. Para los investigadores, ese diálogo confirma que el robo estaba planificado y que los autores recibían instrucciones en tiempo real.
Al declarar ante el fiscal Patricio Ferrari, Mancini contó que ese mismo día había publicado en Instagram que estaba de regreso en el país. Ya de noche, empezó a escuchar ruidos extraños y cerca de las 2.30 de la madrugada, cuando se levantó para ir al baño, fue interceptada por un adolescente armado. “Me ataron, me pegaron y me amenazaron de muerte”, relató sobre el momento en que la redujeron dentro de su casa.
Según su testimonio, los delincuentes le mostraban desde un celular publicaciones de su propia cuenta y una imagen en la que se la veía con un collar dorado. “Me decían que se los entregue”, explicó. Además, le reclamaron dinero en efectivo, euros y claves bancarias. De acuerdo con su declaración, en su cuenta tenía alrededor de 10 millones de pesos. Durante el asalto le robaron un millón de pesos, cien euros, joyas, su teléfono y efectuaron transferencias.
La jubilada también describió las amenazas que sufrió mientras permanecía atada. “Me amenazaban con arrojarme agua caliente si no decía la verdad”, señaló. Incluso mencionó la “tira hirviendo” como parte del mecanismo de presión que utilizaron para obligarla a entregar más bienes.
Después de varias horas logró soltarse sin ayuda. “Recé un rosario y agradecí por las almas del purgatorio”, declaró. Aún en estado de shock, se comunicó con su hijo y luego recibió asistencia médica por las lesiones y el impacto emocional.
