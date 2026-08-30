Tragedia en Malvinas Argentinas: murió una beba de 4 meses tras ser atacada por un pitbull
Según las denuncias, una pequeña de apenas cuatro meses fue gravemente lesionada por un perro de raza pitbull que ingresó a la vivienda en un descuido.
Una desgarradora tragedia sacudió al partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde una beba de cuatro meses, identificada como Emma Cabral, perdió la vida luego de ser brutalmente atacada por un perro de raza pitbull dentro de su domicilio, ubicado sobre la calle O'Brien al 4300.
De acuerdo con el parte policial emitido tras el hecho, el animal ingresó al sector de la vivienda en un descuido y atacó directamente a la menor, provocándole heridas de extrema gravedad en la cabeza, según informaron Infobando y Mauro Szeta.
Inmediatamente después de la agresión, la familia trasladó a la beba de urgencia al Hospital de Trauma en estado reservado. A pesar de los esfuerzos médicos y de la atención recibida en el centro asistencial, la niña falleció horas más tarde a causa de la severidad de las lesiones sufridas.
Tras el hecho, el caso quedó formalmente judicializado para determinar las responsabilidades del caso. En tanto, por disposición de la justicia, el animal involucrado fue retirado del lugar y trasladado a la dependencia de Zoonosis local, donde permanecerá alojado bajo observación durante diez días para cumplir con los controles sanitarios correspondientes.
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