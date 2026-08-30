Llegó la misión del Vaticano y se intensifican los preparativos para la llegada del papa León XIV
La comitiva aterrizó este domingo en Buenos Aires para coordinar los aspectos logísticos y de seguridad de la gira que el Pontífice realizará en noviembre.
La cuenta regresiva rumbo a un acontecimiento sin precedentes entró en etapa definitiva. Una delegación oficial de avanzada del Vaticano arribó este domingo a las 18:23 a Buenos Aires con el propósito de avanzar en la diagramación del itinerario, la logística y el operativo de seguridad de la visita que el papa León XIV llevará a cabo en Argentina.
La comitiva, encabezada por el coordinador de los Viajes Apostólicos, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, fue recibida en su llegada por funcionarios de la Cancillería y representantes de la Nunciatura Apostólica.
A partir de este lunes, los enviados papales pondrán en marcha una intensa agenda de trabajo que incluirá encuentros con referentes de la Conferencia Episcopal Argentina y reuniones técnicas en el Palacio San Martín.
Agenda de recorridas y los puntos centrales de la gira del papa León XIV
El plan de trabajo prevé inspecciones presenciales en los posibles escenarios de contacto con los fieles en la Ciudad de Buenos Aires —entre los que figuran las inmediaciones del Monumento a los Españoles—, además de traslados previstos hacia la provincia de Córdoba y la Basílica de Luján, epicentros de la gira preliminar estipulada del 8 al 11 de noviembre.
Asimismo, la avanzada evaluará la posible incorporación de instituciones de asistencia social y espacios de alto valor simbólico. La coordinación de estas tareas se realiza en conjunto con la Secretaría General de la Presidencia, los gobiernos locales y las fuerzas de seguridad, con el objetivo de diseñar un esquema capaz de contener a las multitudes que movilizará el evento.
La visita de León XIV revestirá una magnitud histórica incalculable para el país: marcará el retorno de un pontífice a la Argentina después de 39 años, desde aquel recordado viaje pastoral realizado por Juan Pablo II en abril de 1987. Tras el relevamiento de la delegación vaticana, se aguarda que en las próximas semanas quede sellado el cronograma definitivo y el protocolo oficial.
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