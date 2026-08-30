Llegó la misión del Vaticano y se intensifican los preparativos para la llegada del papa León XIV

El Gobierno ultima detalles para la visita del papa León XIV.

Agenda de recorridas y los puntos centrales de la gira del papa León XIV

El plan de trabajo prevé inspecciones presenciales en los posibles escenarios de contacto con los fieles en la Ciudad de Buenos Aires —entre los que figuran las inmediaciones del Monumento a los Españoles—, además de traslados previstos hacia la provincia de Córdoba y la Basílica de Luján, epicentros de la gira preliminar estipulada del 8 al 11 de noviembre.