Tensión en Mar del Plata: vecinos y policías se enfrentaron durante una manifestación por la inseguridad
En las últimas horas, vecinos protestaron ante la Jefatura Departamental en medio de un operativo policial para contener la marcha. El video.
La creciente ola de violencia que sacudió a Mar del Plata durante los últimos días derivó en una jornada de extrema tensión en las calles del centro balneario. Indignados por la seguidilla de delitos y conmovidos por el femicidio de Mailén Antonich, cientos de lugareños salieron a manifestarse para exigir respuestas urgentes ante la inseguridad.
El encuentro se inició al mediodía en la emblemática esquina de las avenidas Luro e Independencia. Desde allí, la multitud marchó hacia el edificio comunal, donde los manifestantes hicieron oír su malestar con duras recriminaciones hacia las autoridades locales por la desprotección reinante.
Con el correr de las horas, la columna principal se desmembró en dos trayectorias paralelas. Por un lado, allegados a la víctima de 25 años se apostaron frente a los tribunales marplatenses para exigir el esclarecimiento y castigo a los responsables de su asesinato. Por el otro, un sector numeroso se dirigió a las dependencias de la central policial.
Fue precisamente allí donde la jornada escaló en violencia. Con el objetivo de resguardar el inmueble, la fuerza de seguridad desplegó un vallado humano sobre el acceso principal. Sin embargo, la rabia acumulada provocó que varios manifestantes forzaran las rejas con intenciones de irrumpir en el lugar.
Minutos después de las dos de la tarde, la barrera policial avanzó para frenar el embate, desatando forcejeos y enfrentamientos directos en la vía pública.
Tensión en Mar del Plata: así se enfrentaron vecinos y efectivos policiales
Indignada por lo sucedido recientemente con Mailén, una vecina exigió: "Queremos seguridad, no puede ser que los comerciantes de la ciudad tengan que vivir con miedo, asustados, encerrados en sus propias casas. En este país tiene que haber un cambio de leyes", en declaraciones al diario local La Capital.
Otra persona, en tanto, agregó: "Sentimos indignación, porque es algo que venimos advirtiendo hace mucho tiempo. Crece el delito, la violencia y la criminalidad. Estas son crónicas de muertes anunciadas. Tienen la responsabilidad de brindarnos seguridad y nos han estado viendo la cara todo este tiempo".
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