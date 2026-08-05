Tensión en Mar del Plata: vecinos y policías se enfrentaron durante una manifestación por la inseguridad

Tensión en Mar del Plata: así se enfrentaron vecinos y efectivos policiales

Indignada por lo sucedido recientemente con Mailén, una vecina exigió: "Queremos seguridad, no puede ser que los comerciantes de la ciudad tengan que vivir con miedo, asustados, encerrados en sus propias casas. En este país tiene que haber un cambio de leyes", en declaraciones al diario local La Capital.

Otra persona, en tanto, agregó: "Sentimos indignación, porque es algo que venimos advirtiendo hace mucho tiempo. Crece el delito, la violencia y la criminalidad. Estas son crónicas de muertes anunciadas. Tienen la responsabilidad de brindarnos seguridad y nos han estado viendo la cara todo este tiempo".