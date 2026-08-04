Las medialunas más famosas de Mar del Plata le soltaron la mano a Las Fuerzas del Cielo de Javier Milei

Las insólitas y violentas declaraciones al aire

Durante la transmisión del programa, y con las cajas de las medialunas exhibidas en primer plano sobre la mesa, Sarubbi Benítez aseguró que la provincia de Buenos Aires “no tiene retorno”. A partir de esa premisa, el conductor comenzó a enumerar una serie de propuestas extremas y repudiables para aislar a la región: