Las medialunas más famosas de Mar del Plata le soltaron la mano a Las Fuerzas del Cielo de Javier Milei
La reconocida marca SAO Medialunas de Mar del Plata decidió retirar su pauta de Carajo, un espacio vinculado a los seguidores de La Libertad Avanza.
El canal de streaming libertario "Carajo" se vio envuelto en un escándalo que le costó un sponsor. La marca SAO Medialunas de Mar del Plata decidió retirar de manera indeclinable su auspicio de "La Trinchera" luego de que el conductor Alejandro Sarubbi Benítez emitiera violentos comentarios dirigidos contra los habitantes de la provincia de Buenos Aires.
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Las insólitas y violentas declaraciones al aire
Durante la transmisión del programa, y con las cajas de las medialunas exhibidas en primer plano sobre la mesa, Sarubbi Benítez aseguró que la provincia de Buenos Aires “no tiene retorno”. A partir de esa premisa, el conductor comenzó a enumerar una serie de propuestas extremas y repudiables para aislar a la región:
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Como primera medida, sugirió levantar un muro y afirmó textualmente: "Cercaría todo el conurbano bonaerense con snipers arriba" para que nadie pudiera cruzar.
Luego, elevó el tono de violencia y propuso directamente independizar a la provincia o, en sus propias palabras, "expulsarla del territorio nacional".
Finalmente, la declaración que colmó la paciencia de los espectadores y de la marca fue cuando sugirió, a modo de "broma" extrema, que la solución era "todas las mañanas tirar napalm de aviones" sobre la población del conurbano.
El fuerte comunicado de la empresa
Ante la rápida viralización del recorte y el repudio generalizado en las redes sociales, SAO Medialunas actuó con rapidez para despegar su imagen de "Las Fuerzas del Cielo" y de los discursos de odio emitidos en el canal.
A través de sus perfiles oficiales, la empresa publicó un descargo donde dejaron en claro su postura:
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"Queremos expresar que SAO Medialunas no comparte ni avala ningún mensaje discriminatorio, violento o que promueva el odio hacia cualquier persona o comunidad".
Explicaron que su participación comercial tenía como único objetivo llegar a un público joven, pero que la misma "no estuvo vinculada a ningún programa en particular y no implica adhesión a las opiniones expresadas por terceros".
Para concluir, sentenciaron: "Lamentamos profundamente que esta situación haya generado malestar y por eso hemos decidido retirar nuestra publicidad".
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