Descarriló un tren de carga en Mendoza y el maquinista denunció haber visto una fogata junto a las vías
Personal policial montó un operativo en el lugar para custodiar la carga y evitar el robo de la mercadería.
Un tren de carga descarriló durante la madrugada de este jueves en la ciudad de Las Heras, provincia de Mendoza. Luego de que el maquinista denunciara que había observado una fogata junto a las vías, se investiga si alguien manipuló los rieles previo al incidente.
El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, a la altura de la avenida de San Martín y la calle Curupaytí, cuando la formación ferroviaria, que circulaba desde Minetti hacia Palmira, se salió de las vías y quedó inclinada hacia uno de los laterales.
Según manifestó el conductor, identificado como M. R. D., de 44 años, mientras avanzaba por inmediaciones del barrio Mathieu observó un incendio y escombros ubicados junto a las vías.
El dato fue incorporado a la investigación. Las autoridades buscan determinar qué ocurrió antes del descarrilamiento y si la presencia de la fogata y los elementos mencionados por el maquinista tuvieron alguna relación con el incidente.
Hubo pérdida de combustible
Tras el aviso, efectivos policiales llegaron hasta el lugar, constataron que la máquina había salido de las vías y detectaron una pérdida de combustible. Debido a esta situación, se solicitó la intervención de personal de Bomberos para trabajar sobre el lugar y evitar mayores riesgos.
Ante el peligro que representaba la máquina fuera de las vías y la posibilidad de que se produjeran nuevos incidentes, se dispuso un operativo policial en la zona.
Según informaron medios mendocinos, no se registraron personas heridas como consecuencia del hecho.
Custodiaron el tren para evitar saqueos
El personal policial permaneció en el lugar para custodiar las formaciones y los materiales transportados. El objetivo fue evitar posibles saqueos y resguardar la zona mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.
Por el momento, las circunstancias que provocaron el descarrilamiento permanecen bajo investigación. También se intenta establecer el origen del incendio y de los escombros que, según el relato del conductor, se encontraban junto a las vías.
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