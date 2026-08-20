Descarriló un tren de carga en Mendoza y el maquinista denunció haber visto una fogata junto a las vías

Ante el peligro que representaba la máquina fuera de las vías y la posibilidad de que se produjeran nuevos incidentes, se dispuso un operativo policial en la zona.

Según informaron medios mendocinos, no se registraron personas heridas como consecuencia del hecho.

Custodiaron el tren para evitar saqueos

El personal policial permaneció en el lugar para custodiar las formaciones y los materiales transportados. El objetivo fue evitar posibles saqueos y resguardar la zona mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

Por el momento, las circunstancias que provocaron el descarrilamiento permanecen bajo investigación. También se intenta establecer el origen del incendio y de los escombros que, según el relato del conductor, se encontraban junto a las vías.