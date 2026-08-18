Mendoza: murieron dos hermanas que habían quedado internadas tras el choque en el que falleció un árbitro
Las jóvenes estaban internada en el Hospital Central de Mendoza. El trágico accidente ocurrió el domingo por la noche en Maipú y ya son tres las víctimas fatales.
La provincia de Mendoza se encuentra conmocionada tras confirmarse el fallecimiento de Rosario y Juana Maso, dos hermanas, de 19 y 20 años, que permanecían internadas en estado crítico tras el trágico siniestro vial ocurrió el pasado domingo por la noche en la Ruta 60, a la altura de la localidad de Maipú.
Ya son tres las personas fallecidas como consecuencia del siniestro. La primera víctima fue Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Merca, que murió mientras era trasladado a un centro de salud.
El accidente ocurrió alrededor de las 20.30 del domingo. La investigación está a cargo de la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez, quien tomó conocimiento de la muerte de las dos jóvenes y aguarda los resultados de los peritajes realizados en el lugar, además de nuevos testimonios que permitan determinar cómo ocurrió el choque.
Rosario y Juana Maso habían ingresado al Hospital Central de Mendoza con heridas de extrema gravedad tras ser rescatadas de entre los hierros del vehículo en el que viajaban. Pese a los esfuerzos médicos y las intervenciones quirúrgicas, ambas murieron durante la jornada del lunes.
Rosario, la menor de las hermanas, debió ser trasladada inicialmente al Hospital Perrupato en San Martín, pero la complejidad de su cuadro motivó un traslado de urgencia. La joven llegó al centro de salud de la capital mendocina a bordo del helicóptero sanitario Halcón III.
Por su parte, Juana fue derivada al mismo nosocomio mediante una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Ambas permanecieron en la unidad de terapia intensiva hasta que se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las lesiones sufridas en el impacto.
El choque frontal en la Ruta 60
Al momento del accidente, Martín Omar Tillar circulaba hacia el oeste por la Ruta 60 a bordo de una Volkswagen T-Cross. En el vehículo también viajaban su pareja, Florencia Bettalemmi, de 42 años; su hermana Ariadna Tillar, de 54; y sus sobrinas Rosario y Juana Masó, de 19 y 20 años.
Según el relato de una testigo, Tillar intentó sobrepasar a otro vehículo que circulaba en el mismo sentido y, durante la maniobra, terminó impactando de frente contra un Peugeot 504 que era conducido por Fernández Mercau. El choque provocó heridas de extrema gravedad en los ocupantes de ambos vehículos.
La madre de las jóvenes, Ariadna Tillar, quedó internada en el Hospital Perrupato, mientras que su tío Martín Omar Tillar fue trasladado al Hospital Lagomaggiore, donde permanecía en grave estado y luchaba por su vida hasta la tarde de este lunes. Por su parte, Florencia Bettalemmi quedó internada en el Hospital El Carmen.
Finalmente, pese a los esfuerzos realizados por los médicos, Rosario y Juana murieron este lunes en el Hospital Central.
La fiscal Mariana Gutiérrez continúa con la investigación para establecer con precisión la mecánica del accidente. Para ello, espera los resultados de los peritajes realizados sobre la escena y la incorporación de testimonios que permitan reconstruir los minutos previos al choque.
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