Mendoza: murieron dos hermanas que habían quedado internadas tras el choque en el que falleció un árbitro

Por su parte, Juana fue derivada al mismo nosocomio mediante una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Ambas permanecieron en la unidad de terapia intensiva hasta que se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las lesiones sufridas en el impacto.

El choque frontal en la Ruta 60

Al momento del accidente, Martín Omar Tillar circulaba hacia el oeste por la Ruta 60 a bordo de una Volkswagen T-Cross. En el vehículo también viajaban su pareja, Florencia Bettalemmi, de 42 años; su hermana Ariadna Tillar, de 54; y sus sobrinas Rosario y Juana Masó, de 19 y 20 años.

Según el relato de una testigo, Tillar intentó sobrepasar a otro vehículo que circulaba en el mismo sentido y, durante la maniobra, terminó impactando de frente contra un Peugeot 504 que era conducido por Fernández Mercau. El choque provocó heridas de extrema gravedad en los ocupantes de ambos vehículos.

La madre de las jóvenes, Ariadna Tillar, quedó internada en el Hospital Perrupato, mientras que su tío Martín Omar Tillar fue trasladado al Hospital Lagomaggiore, donde permanecía en grave estado y luchaba por su vida hasta la tarde de este lunes. Por su parte, Florencia Bettalemmi quedó internada en el Hospital El Carmen.

Finalmente, pese a los esfuerzos realizados por los médicos, Rosario y Juana murieron este lunes en el Hospital Central.

La fiscal Mariana Gutiérrez continúa con la investigación para establecer con precisión la mecánica del accidente. Para ello, espera los resultados de los peritajes realizados sobre la escena y la incorporación de testimonios que permitan reconstruir los minutos previos al choque.