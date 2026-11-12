Mendoza: un camionero fue asesinado tras una discusión de tránsito
Mauro Luciano Guerra tenía 45 años y circulaba con su camión cuando fue baleado en la localidad de Luján de Cuyo tras discutir con los ocupantes de un auto.
Un camionero de 45 años fue asesinado a tiros tras una pelea de tránsito en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, El ataque ocurrió luego de que discutiera con los ocupantes de un auto que le impedía avanzar con su camión. Ya habrían identificado a un sospechoso.
La víctima fue identificada como Mauro Luciano Guerra, quien regresaba de un viaje en camión junto a su sobrino de 19 años cuando se produjo el enfrentamiento principal.
La discusión de tránsito que terminó en una balacera
De acuerdo con lo relatado por el joven ante los investigadores, todo comenzó minutos antes de las 20, cuando ambos circulaban por la calle Teresa O’Connor y se encontraron con un Chevrolet Corsa gris plata detenido que les impedía avanzar. Ante esto, les pidieron que les cediera el paso.
En el auto viajaban cinco hombres, entre ellos el presunto autor del disparo que terminó con la vida de la víctima.
Según el testimonio del sobrino de Guerra, ante el pedido, los ocupantes del auto comenzaron a insultarlos y arrojarles piedras.
El camionero decidió continuar su marcha y se dirigió hasta el domicilio ubicado en la calle Teresa O’Connor, lote 13, donde su sobrino se bajó e ingresó a su propiedad.
Cómo se produjo el asesinato del camionero
Apenas unos minutos después se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Cuando el joven salió a ver qué ocurría, se encontró con su tío tendido en el suelo con una herida de bala a la altura de las costillas, del lado izquierdo, según detallaron fuentes consultadas por el medio El Sol.
El camionero fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladado al Hospital Central. Pese a los esfuerzos de los médicos, falleció antes de las 22.
En tanto, llamados al 911 alertaron a la policía sobre disparos efectuados desde el Chevrolet Corsa gris y el posterior escape de los ocupantes a bordo del vehículo. Un vecino, cuyas cámaras de seguridad registraron la secuencia, informó que la la fuga del auto se dio por la misma calle Teresa O’Connor en dirección a la calle La Unión.
La investigación quedó a cargo de la División Homicidios, por disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos. Según informó el mencionado medio, los investigadores ya identificaron al presunto autor del disparo.
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