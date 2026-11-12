Mendoza: un camionero fue asesinado tras una discusión de tránsito

El camionero decidió continuar su marcha y se dirigió hasta el domicilio ubicado en la calle Teresa O’Connor, lote 13, donde su sobrino se bajó e ingresó a su propiedad.

Cómo se produjo el asesinato del camionero

Apenas unos minutos después se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Cuando el joven salió a ver qué ocurría, se encontró con su tío tendido en el suelo con una herida de bala a la altura de las costillas, del lado izquierdo, según detallaron fuentes consultadas por el medio El Sol.

El camionero fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladado al Hospital Central. Pese a los esfuerzos de los médicos, falleció antes de las 22.

En tanto, llamados al 911 alertaron a la policía sobre disparos efectuados desde el Chevrolet Corsa gris y el posterior escape de los ocupantes a bordo del vehículo. Un vecino, cuyas cámaras de seguridad registraron la secuencia, informó que la la fuga del auto se dio por la misma calle Teresa O’Connor en dirección a la calle La Unión.

La investigación quedó a cargo de la División Homicidios, por disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos. Según informó el mencionado medio, los investigadores ya identificaron al presunto autor del disparo.