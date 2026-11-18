Desgarrador testimonio de la mamá de la adolescente que murió tras asistir a una fiesta en Mendoza
Kiara Farías tenía 14 años, se descompensó y murió en su casa mientras dormía. La familia espera los resultados de la autopsia.
Mientras se aguardan los resultados de la autopsia, María, mamá de Kiara Farías, la adolescente de 14 años murió horas después de asistir a una fiesta de cumpleaños en un club de Mendoza, relató cómo fueron las últimas horas de su hija y reconstruyó minuto a minuto lo que ocurrió aquella noche.
Según contó María, Kiara había asistido a la fiesta de cumpleaños de 15 de una compañera de la escuela que se realizó el sábado 14 en el club Los Andes. Fue acompañada por su primo y dos amigas. Tenía permiso para quedarse hasta las 3.30, pero como no regresaba, su mamá decidió llamarla. “Me dijo que venía en camino”, contó la mujer.
Kiara finalmente llegó a las 3.40 y le pidió disculpas a su madre por la demora. Según explicó, había estado buscando a su primo, pero debido a la cantidad de asistentes que había en la fiesta, no lo encontraba, lo que derivó en su tardanza.
Para ese momento, según su madre, la joven no daba señales de sentirse mal. “Llegó bien. Me habló, no me dijo que estaba descompuesta, no me dijo ‘Ma, me siento mal’, no me dijo nada”, relató. Pero a los pocos minutos todo cambió.
“Entró al baño, escucho que estaba vomitando, fui a verla y se había vomitado encima. La meto a la ducha para lavarla y la llevo a la cama, la seco, le cambio ropa, la acuesto de costado”, describió.
Kiara volvió a vomitar cuando ya se encontraba en la cama. Según señaló su madre, era vino.
Ante esta situación, María decidió quedarse al lado de su hija, acompañandola hasta las siete de la mañana: “Hasta ese momento ella estaba bien, o sea, solo vomitó. Respiraba, tenía signos vitales normales. Yo dije: ‘Bueno, habrá tomado un poco de vino, le ha caído mal, es la primera vez que toma. La levanto mañana, la voy a retar un poco’”, recordó.
Tras un día agotador, María se quedó dormida al lado de Kiara. Cuando cerca de las 11 se despertó e intentó levantar a su hija, la adolescente ya no reaccionaba: “Ya tenía los labios un poco morados, la cara un poco helada. Pegué el grito, mi sobrino se levantó y le dije: ‘Llamá al tío, que Kiara no responde’”, dijo su madre.
El primo de la joven, que se había quedado a dormir en la casa, se comunicó con sus familiares y también dieron aviso al 911. La policía fue la primera en llegar al domicilio. Los efectivos comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaba la llegada de la ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Cuando los médicos llegaron continuaron con el procedimiento, pero Kiara ya no tenía signos vitales.
Esperan los resultados de la autopsia
En el lugar también trabajó personal de la Policía Científica. “Me sacaron y ya no me dejaron estar más con ella ahí. Se llevaron la ropa, las fotos”, recordó María en diálogo con Matías Pascualetti, de radio Nihui.
A partir de ese momento, la familia quedó a la espera de los resultados de la autopsia.
La investigación del hecho quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia y el fiscal Héctor Gustavo Rosas avanzó con las primeras medidas, entre ellas la toma de testimoniales.
En cuanto a la autopsia, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza informó que el proceso podría demorar no menos de 45 días.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario