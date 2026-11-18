Kiara volvió a vomitar cuando ya se encontraba en la cama. Según señaló su madre, era vino.

Ante esta situación, María decidió quedarse al lado de su hija, acompañandola hasta las siete de la mañana: “Hasta ese momento ella estaba bien, o sea, solo vomitó. Respiraba, tenía signos vitales normales. Yo dije: ‘Bueno, habrá tomado un poco de vino, le ha caído mal, es la primera vez que toma. La levanto mañana, la voy a retar un poco’”, recordó.

Kiara Candela Farías, la adolescente de 14 años que fue falleció en Rivadavia después de ir a una fiesta de 15.

Tras un día agotador, María se quedó dormida al lado de Kiara. Cuando cerca de las 11 se despertó e intentó levantar a su hija, la adolescente ya no reaccionaba: “Ya tenía los labios un poco morados, la cara un poco helada. Pegué el grito, mi sobrino se levantó y le dije: ‘Llamá al tío, que Kiara no responde’”, dijo su madre.

El primo de la joven, que se había quedado a dormir en la casa, se comunicó con sus familiares y también dieron aviso al 911. La policía fue la primera en llegar al domicilio. Los efectivos comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaba la llegada de la ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Cuando los médicos llegaron continuaron con el procedimiento, pero Kiara ya no tenía signos vitales.

Esperan los resultados de la autopsia

En el lugar también trabajó personal de la Policía Científica. “Me sacaron y ya no me dejaron estar más con ella ahí. Se llevaron la ropa, las fotos”, recordó María en diálogo con Matías Pascualetti, de radio Nihui.

A partir de ese momento, la familia quedó a la espera de los resultados de la autopsia.

La investigación del hecho quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia y el fiscal Héctor Gustavo Rosas avanzó con las primeras medidas, entre ellas la toma de testimoniales.

En cuanto a la autopsia, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza informó que el proceso podría demorar no menos de 45 días.