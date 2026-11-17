Una investigación que requiere varios estudios

Entre los procedimientos previstos se encuentran los estudios anatomopatológicos, que permiten examinar en profundidad los órganos y tejidos, y los análisis toxicológicos, destinados a determinar si existió presencia de sustancias que pudieran tener alguna relación con el fallecimiento. También se realizarán estudios infectológicos para investigar la posible intervención de agentes infecciosos.

Por el momento no se ha informado oficialmente cuál fue la causa de muerte. Los estudios médicos y las medidas dispuestas por la Justicia serán determinantes para establecer qué ocurrió durante las horas previas al fallecimiento y si el malestar que la adolescente manifestó al regresar de la fiesta tuvo alguna relación con el desenlace. La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, qué pudo haber provocado la descompostura y las circunstancias en las que se produjo la muerte.