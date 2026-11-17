Conmoción en Mendoza: una adolescente murió después de regresar de una fiesta
La investigación forense incluye estudios anatomopatológicos, toxicológicos e infectológicos. El análisis también contempla el cerebro y otros órganos.
Una adolescente de 14 años falleció el domingo 15 de noviembre en una vivienda del distrito Los Árboles, en Rivadavia, provincia de Mendoza, luego de haber regresado descompuesta de una fiesta de cumpleaños de 15. La joven, identificada como Kiara Farías, se quedó dormida. Cerca del mediodía, su madre advirtió que no respiraba y pidió asistencia médica.
De acuerdo con la información policial, la adolescente regresó alrededor de las 4 de la madrugada. Al llegar, Kiara avisó que se sentía descompuesta. Su madre la ayudó a bañarse, la asistió para cambiarse y luego la acompañó a acostarse. La joven logró conciliar el sueño cerca de las 6 de la mañana.
La familia también se fue a descansar. Sin embargo, alrededor de las 11.30, cuando su madre se despertó e intentó comprobar cómo se encontraba, advirtió que la adolescente no respiraba y presentaba espuma en la boca y pidió auxilio al 911.
El operativo y la intervención judicial en Mendoza
Personal de la Subcomisaría Medrano llegó al domicilio y comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras se aguardaba la llegada de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).
Pese a los esfuerzos, el profesional médico que arribó al lugar constató el fallecimiento. En el procedimiento también intervino personal de Policía Científica, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Rivadavia.
Una investigación que requiere varios estudios
Entre los procedimientos previstos se encuentran los estudios anatomopatológicos, que permiten examinar en profundidad los órganos y tejidos, y los análisis toxicológicos, destinados a determinar si existió presencia de sustancias que pudieran tener alguna relación con el fallecimiento. También se realizarán estudios infectológicos para investigar la posible intervención de agentes infecciosos.
Por el momento no se ha informado oficialmente cuál fue la causa de muerte. Los estudios médicos y las medidas dispuestas por la Justicia serán determinantes para establecer qué ocurrió durante las horas previas al fallecimiento y si el malestar que la adolescente manifestó al regresar de la fiesta tuvo alguna relación con el desenlace. La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, qué pudo haber provocado la descompostura y las circunstancias en las que se produjo la muerte.
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