Tragedia en Misiones: el hombre que chocó contra un micro manejaba con una "intoxicación alcohólica aguda"
Rafael Gonzalo Ortiz, de 34 años, provocó la muerte de al menos nueve personas tras impactar en la ruta contra un colectivo que había salido de Oberá.
Durante la jornada de este lunes se empezaron a conocer detalles de los análisis de toxicología realizados al conductor del auto que chocó de frente contra un micro de pasajeros el domingo pasado en Oberá, provincia de Misiones, y se confirmó que el hombre estaba alcoholizado, lo que indicaría que provocó la colisión.
Rafael Gonzalo Ortiz, de 34 años, provocó la muerte de al menos nueve personas tras impactar en la ruta nacional 14 contra un colectivo de la empresa Sol del Norte que había salido de Oberá pasadas las 4.30 del domingo con destino a la localidad de Dos de Mayo.
En un primer informe forense consta que Ortiz experimentaba una "intoxicación alcohólica aguda" al momento de dejar ir el volante de su Ford Focus, que fue a impactar de frente contra el micro que manejaba Nicolás Tarnowski, de 30 años.
Tanto Tarnowski como el guarda Denis Oliveira, de 20 años, dieron negativo en el test de alcoholemia, informó el sitio Misiones Online.
De los 29 heridos, 14 siguen internados en los hospitales SAMIC de Oberá y Ramón Madariaga de Posadas, según informó la Policía de Misiones en el parte oficial difundido este lunes.
Nueve personas perdieron la vida en el accidente, entre ellas cuatro jóvenes estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño (FAyD) de la Universidad Nacional de Misiones.
- Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado.
- Enzo León (19), de Eldorado.
- Brian Hobos (19), de Wanda.
- Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado.
- Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón.
- Katia Bupvilofsky (24), de Oberá.
- Elián Natanael Álvez (25), de El Alcázar
- Gabriela Paola García (26), de Oberá.
- Rafael Jordán Gonzalo Ortiz (34), conductor del Ford Focus.
El caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción Nº2 de Oberá, que ya incorporó a la causa un audio que Ortiz le habría mandado a su pareja poco antes de la colisión en el que expresó: "Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo", lo que alimenta la hipótesis de una conducta temeraria para provocar el desastre.
