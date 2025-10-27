Tragedia en Misiones: el hombre que chocó contra un micro manejaba con una "intoxicación alcohólica aguda"

Nueve personas perdieron la vida en el accidente, entre ellas cuatro jóvenes estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño (FAyD) de la Universidad Nacional de Misiones.

Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado.

Enzo León (19), de Eldorado.

Brian Hobos (19), de Wanda.

Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado.

Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón.

Katia Bupvilofsky (24), de Oberá.

Elián Natanael Álvez (25), de El Alcázar

Gabriela Paola García (26), de Oberá.

Rafael Jordán Gonzalo Ortiz (34), conductor del Ford Focus.

El caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción Nº2 de Oberá, que ya incorporó a la causa un audio que Ortiz le habría mandado a su pareja poco antes de la colisión en el que expresó: "Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo", lo que alimenta la hipótesis de una conducta temeraria para provocar el desastre.