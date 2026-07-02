Tragedia en Nueva Pompeya: una mujer de 82 años murió tras ser atropellada por un camión

Hasta el mediodía de este jueves, el SAME intervino en 30 incidentes de tránsito, con un promedio de uno cada 24 minutos. Durante los diferentes operativos acudieron a la asistencia de más de 62 personas.

Entre los hechos de más gravedad se destacó el choque y vuelco de una camioneta. El siniestro tuvo lugar pasadas las 4 de la madrugada en Avenida Soldado de la Frontera al 4900, entre Ana Díaz y General Villegas.

Por ese accidente resultaron heridas tres personas. Según detalló el equipo médico, se trata de una adolescente de 16 años y dos jóvenes de 21 y 22 años. Todos fueron trasladados al Hospital Cecilia Grierson.

En el lugar también trabajó Bomberos de la Ciudad y personal de la Policía Científica, bajo la supervisión de la Comisaría Comunal 8.

Horas más tarde, alrededor de las 6.30, el SAME asistió a una vivienda situada en Avenida Rivadavia al 1600 tras un aviso por posibles intoxicados por monóxido de carbono a raiz de incendio de calefón. Según se detalló, en el lugar fueron atendidos dos hombres, de 27 y 38 años, que no requirieron de traslado.