Tragedia en Nueva Pompeya: una mujer de 82 años murió tras ser atropellada por un camión
El hecho ocurrió sobre la avenida Sáenz al 1100. Personal del SAME y Policía de la Ciudad trabajaron en el lugar.
Una mujer de 82 años murió este jueves por la mañana tras ser atropellada por un camión en el barrio porteño de Nueva Pompeya. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y Policía de la Ciudad trabajaron en el lugar.
El trágico hecho ocurrió sobre la Avenida Sáenz al 100, entre las calles Lynch y Ventura de la Vega, cuando la víctima cruzaba por la senda peatonal.
Según confirmaron fuentes del SAME, cuando los equipos arribaron al lugar tras recibir el aviso de alerta, constataron el fallecimiento de la mujer debido a “lesiones incompatibles con la vida”. Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la fallecida.
En tanto, el camión involucrado en el accidente quedó detenido a unos metros del choque. El conductor del vehículo fue demorado y deberá prestar declaración.
En el operativo también trabajó personal de la Policía de la Ciudad, que restringió el tránsito en la zona para permitir el trabajo de los peritos y garantizar la seguridad de los médicos del SAME.
Hasta el mediodía de este jueves, el SAME intervino en 30 incidentes de tránsito, con un promedio de uno cada 24 minutos. Durante los diferentes operativos acudieron a la asistencia de más de 62 personas.
Entre los hechos de más gravedad se destacó el choque y vuelco de una camioneta. El siniestro tuvo lugar pasadas las 4 de la madrugada en Avenida Soldado de la Frontera al 4900, entre Ana Díaz y General Villegas.
Por ese accidente resultaron heridas tres personas. Según detalló el equipo médico, se trata de una adolescente de 16 años y dos jóvenes de 21 y 22 años. Todos fueron trasladados al Hospital Cecilia Grierson.
En el lugar también trabajó Bomberos de la Ciudad y personal de la Policía Científica, bajo la supervisión de la Comisaría Comunal 8.
Horas más tarde, alrededor de las 6.30, el SAME asistió a una vivienda situada en Avenida Rivadavia al 1600 tras un aviso por posibles intoxicados por monóxido de carbono a raiz de incendio de calefón. Según se detalló, en el lugar fueron atendidos dos hombres, de 27 y 38 años, que no requirieron de traslado.
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