Desmantelan un mega laboratorio de drogas en Nueva Pompeya: casi 300 plantas de marihuana, LSD y tussi

Los policías ingresaron al inmueble detrás del prófugo y lograron reducirlo. Sin embargo, al avanzar en el procedimiento se encontraron con un segundo hombre que también estaba armado. El sospechoso fue rápidamente neutralizado y detenido.

Golpe al narcotráfico en Nueva Pompeya: armas y un vivero de marihuana

Una vez reducidos los dos sospechosos, los efectivos realizaron una inspección en el lugar y descubrieron que la propiedad estaba equipada totalmente para el cultivo de marihuana.

marihuana nueva pompeya Armas, drogas y un vivero de marihuana desmantelado en Nueva Pompeya

Dentro de la vivienda se encontraron 297 macetas con plantas de cannabis sativa, además de pastillas de LSD, dosis de tussi y cocaína.

marihuana nueva pompeya El lugar estaba preparado para el cultivo de marihuana a gran escala

También hallaron un revólver, dos pistolas, dos celulares, balanzas de precisión y cuadernos con anotaciones que podrían resultar de interés para avanzar en la investigación.

Los antecedentes de los detenidos

marihuana nueva pompeya Los detenidos tienen varios antecedentes

Los dos hombres arrestados tienen 38 y 50 años. De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, ambos registran antecedentes penales por distintos delitos, entre ellos robo, lesiones culposas, tenencia de estupefacientes y reventa de entradas para eventos masivos.

marihuana nueva pompeya Los detenidos estaban armados

Tras tomar conocimiento del caso, la Unidad Fiscal Sur, a cargo del fiscal Jonathan Patti, dispuso la detención de los sospechosos y ordenó el secuestro de todos los elementos encontrados en el inmueble.

Los acusados quedaron imputados por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.