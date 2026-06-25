Desmantelan un mega laboratorio de drogas en Nueva Pompeya: casi 300 plantas de marihuana, LSD y tussi
Dos hombres fueron detenidos durante un operativo de la Policía de la Ciudad. Estaba armados y cuentan con un sinfín de antecedentes penales.
Un mega laboratorio de drogas que funcionaba en el barrio porteño de Nueva Pompeya fue desmantelado en un operativo realizado por la Policía de la Ciudad. Durante el procedimiento se detuvo a dos hombres, uno de los cuales intentó fugarse y fue perseguido.
El hallazgo del vivero narco se produjo cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 4 B realizaban tareas de prevención y despliegue territorial en la zona de Nueva Pompeya. En ese contexto, observaron a un hombre que, al advertir la presencia policial, comenzó a correr de manera repentina. Según informaron las fuentes, durante la fuga descartó un arma de fuego.
Ante esta situación, los efectivos iniciaron una persecución a pie por el terraplén del Ferrocarril Belgrano Sur. Luego de recorrer varios metros, observaron que el sospechoso había ingresado a una propiedad ubicada sobre la calle Crespo al 2800, tras saltar el tapial lindero a las vías ferroviarias.
Los policías ingresaron al inmueble detrás del prófugo y lograron reducirlo. Sin embargo, al avanzar en el procedimiento se encontraron con un segundo hombre que también estaba armado. El sospechoso fue rápidamente neutralizado y detenido.
Golpe al narcotráfico en Nueva Pompeya: armas y un vivero de marihuana
Una vez reducidos los dos sospechosos, los efectivos realizaron una inspección en el lugar y descubrieron que la propiedad estaba equipada totalmente para el cultivo de marihuana.
Dentro de la vivienda se encontraron 297 macetas con plantas de cannabis sativa, además de pastillas de LSD, dosis de tussi y cocaína.
También hallaron un revólver, dos pistolas, dos celulares, balanzas de precisión y cuadernos con anotaciones que podrían resultar de interés para avanzar en la investigación.
Los antecedentes de los detenidos
Los dos hombres arrestados tienen 38 y 50 años. De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, ambos registran antecedentes penales por distintos delitos, entre ellos robo, lesiones culposas, tenencia de estupefacientes y reventa de entradas para eventos masivos.
Tras tomar conocimiento del caso, la Unidad Fiscal Sur, a cargo del fiscal Jonathan Patti, dispuso la detención de los sospechosos y ordenó el secuestro de todos los elementos encontrados en el inmueble.
Los acusados quedaron imputados por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
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