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Desmantelan un mega laboratorio de drogas en Nueva Pompeya: casi 300 plantas de marihuana, LSD y tussi

Sociedad

Dos hombres fueron detenidos durante un operativo de la Policía de la Ciudad. Estaba armados y cuentan con un sinfín de antecedentes penales.

La Policía de la Ciudad desbarató un búnker de marihuana en Nueva Pompeya 

La Policía de la Ciudad desbarató un búnker de marihuana en Nueva Pompeya 
Casi 300 plantas de marihuana

Casi 300 plantas de marihuana, LSD, tussi y cocaína en una casa de Nueva Pompeya

Un mega laboratorio de drogas que funcionaba en el barrio porteño de Nueva Pompeya fue desmantelado en un operativo realizado por la Policía de la Ciudad. Durante el procedimiento se detuvo a dos hombres, uno de los cuales intentó fugarse y fue perseguido.

El hallazgo del vivero narco se produjo cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 4 B realizaban tareas de prevención y despliegue territorial en la zona de Nueva Pompeya. En ese contexto, observaron a un hombre que, al advertir la presencia policial, comenzó a correr de manera repentina. Según informaron las fuentes, durante la fuga descartó un arma de fuego.

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Así fue el operativo de la Policía de la Ciudad en Nueva Pompeya

Ante esta situación, los efectivos iniciaron una persecución a pie por el terraplén del Ferrocarril Belgrano Sur. Luego de recorrer varios metros, observaron que el sospechoso había ingresado a una propiedad ubicada sobre la calle Crespo al 2800, tras saltar el tapial lindero a las vías ferroviarias.

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Desmantelaron un laboratorio de marihuana que funcionaba en Nueva Pompeya

Desmantelaron un laboratorio de marihuana que funcionaba en Nueva Pompeya

Los policías ingresaron al inmueble detrás del prófugo y lograron reducirlo. Sin embargo, al avanzar en el procedimiento se encontraron con un segundo hombre que también estaba armado. El sospechoso fue rápidamente neutralizado y detenido.

Golpe al narcotráfico en Nueva Pompeya: armas y un vivero de marihuana

Una vez reducidos los dos sospechosos, los efectivos realizaron una inspección en el lugar y descubrieron que la propiedad estaba equipada totalmente para el cultivo de marihuana.

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Armas, drogas y un vivero de marihuana desmantelado en Nueva Pompeya

Armas, drogas y un vivero de marihuana desmantelado en Nueva Pompeya

Dentro de la vivienda se encontraron 297 macetas con plantas de cannabis sativa, además de pastillas de LSD, dosis de tussi y cocaína.

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El lugar estaba preparado para el cultivo de marihuana a gran escala

El lugar estaba preparado para el cultivo de marihuana a gran escala

También hallaron un revólver, dos pistolas, dos celulares, balanzas de precisión y cuadernos con anotaciones que podrían resultar de interés para avanzar en la investigación.

Los antecedentes de los detenidos

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Los detenidos tienen varios antecedentes

Los detenidos tienen varios antecedentes

Los dos hombres arrestados tienen 38 y 50 años. De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, ambos registran antecedentes penales por distintos delitos, entre ellos robo, lesiones culposas, tenencia de estupefacientes y reventa de entradas para eventos masivos.

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Los detenidos estaban armados

Los detenidos estaban armados

Tras tomar conocimiento del caso, la Unidad Fiscal Sur, a cargo del fiscal Jonathan Patti, dispuso la detención de los sospechosos y ordenó el secuestro de todos los elementos encontrados en el inmueble.

Los acusados quedaron imputados por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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