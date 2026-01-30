Tragedia en Entre Ríos: una camioneta y un camión chocaron en la ruta y murieron tres personas

En el proceso el chofer embistió la camioneta de los cuatro hombres que se alejaban de la ciudad de Paraná, y dado el estado en que quedó la Nissan Frontier fue necesario realizar un operativo especial para rescatar al hombre que sobrevivió, cuyos datos no trascendieron.

tragedia vial ruta 18 entre rios

Hasta ahora sólo se sabe que es un hombre mayor de edad y que está en estado extremadamente grave, por lo que sigue internado en el Hospital Castilla Mira de Viale, provincia de Entre Ríos.

Por el momento tampoco trascendieron las identidades de las tres víctimas fatales, pero el caso quedó en manos de la Justicia de Entre Ríos.