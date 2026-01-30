Tragedia en Entre Ríos: una camioneta y un camión chocaron en la ruta y murieron tres personas
Hay una cuarta víctima, un hombre que logró sobrevivir al impacto pero está internado en grave estado. El chofer del camión resultó ileso.
Tres hombres murieron y uno más resultó gravemente herido este viernes al chocar la camioneta en la que viajaban contra un camión sobre la ruta nacional 18 en Entre Ríos.
La Policía de Entre Ríos, los servicios de emergencia y de Bomnberos intervinieron este viernes por la mañana en el operativo para rescatar al único sobreviviente de la camioneta, una Nissan Frontier con la que el grupo de cuatro hombres viajaba en dirección a la costa del río Uruguay.
El accidente de tránsito se produjo sobre la ruta nacional 18 a la altura del paraje Las Tunas, en el departamento de Paraná, en un tramo en que el camino es autovía, por lo que los vehículos no tenían por qué cruzarse.
Por algún extraño motivo -que todavía es materia de investigación policial- la Nissan Frontier impactó de frente con el camión que conducía André Fernando Robledo Pereira Junior, un chofer de 31 años de nacionalidad brasileña.
Robledo Pereira se dirigía hacia la ciudad de Paraná con una carga de carne pero impactó de frente contra la camioneta y protagonizó el choque a la la altura de Las Tunas, a un puñado de kilómetros de su destino final.
En el proceso el chofer embistió la camioneta de los cuatro hombres que se alejaban de la ciudad de Paraná, y dado el estado en que quedó la Nissan Frontier fue necesario realizar un operativo especial para rescatar al hombre que sobrevivió, cuyos datos no trascendieron.
Hasta ahora sólo se sabe que es un hombre mayor de edad y que está en estado extremadamente grave, por lo que sigue internado en el Hospital Castilla Mira de Viale, provincia de Entre Ríos.
Por el momento tampoco trascendieron las identidades de las tres víctimas fatales, pero el caso quedó en manos de la Justicia de Entre Ríos.
