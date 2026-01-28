Entre Ríos: buscan a un joven acusado de matar a su padre y arrojar el cuerpo al río

Un hecho de extrema gravedad sacudió a la provincia de Entre Ríos y mantiene en vilo a las autoridades policiales y judiciales. Un joven es intensamente buscado tras ser acusado de asesinar de un disparo a su padre y, presuntamente, descartar el cuerpo en el río Paraná. Hasta el momento, el cadáver no fue localizado y continúa un amplio operativo en la zona.