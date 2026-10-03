Tragedia en Ruta 2: murió un joven de 29 años tras un choque múltiple
El siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado, a la altura del kilómetro 176, en el partido bonaerense de Castelli. Otros dos conductores fueron asistidos en el lugar y no necesitaron ser trasladados.
Un joven de 29 años murió durante la madrugada de este sábado tras protagonizar un choque entre dos autos y un camión, a la altura del kilómetro 176 de la Ruta 2, en el partido bonaerense de Castelli. El hecho involucró a una Ford Ranger, un Volkswagen Voyage y un Volkswagen 13.180.
La víctima fue identificada como Lucas Matos, vecino de Castelli, quien circulaba a bordo de un Volkswagen Voyage.
En tanto, María Casamayor manejaba la Ranger, mientras que el rodado de gran porte estaba al mando de Gastón Maximiliano Coppola, de 46 años, con domicilio en San Vicente.
Tras el siniestro, los tres vehículos terminaron en el cantero central de la Autovía 2, sin obstruir los carriles de circulación.
Una ambulancia UTIM del Hospital de Castelli se trasladó hasta el lugar para asistir a los involucrados. Los profesionales médicos revisaron a los ocupantes de la camioneta y al conductor del camión. Según la información disponible, ninguno necesitó ser trasladado a un centro de salud debido a que no presentaba lesiones.
A partir del hecho se iniciaron actuaciones bajo la carátula de “Homicidio culposo”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Castelli, dependiente del Departamento Judicial Dolores.
El lugar fue preservado para permitir el trabajo de los integrantes de la Policía Científica, quienes deberán realizar las pericias correspondientes para avanzar en la investigación de las circunstancias en las que se produjo el choque.
Choque frontal sobre la Ruta Nacional 12: tres heridos tras un fuerte impacto bajo la lluvia
Tres personas resultaron heridas este sábado por la mañana como consecuencia de un choque frontal registrado sobre la Ruta Nacional 12, a aproximadamente 50 metros del ingreso a la Aldea San Rafael y el acceso Libertad a la ciudad de Crespo. Entre los involucrados en el siniestro se encontraría un profesional de la salud que presta servicios en el Hospital San Francisco de Asís, según reportaron medios locales de la región.
El choque se produjo alrededor de las 9:00 horas, en un contexto marcado por las precipitaciones y las complejidades en la infraestructura vial de la provincia de Entre Ríos. Las difíciles condiciones meteorológicas redujeron notablemente la visibilidad en la traza, un factor de riesgo recurrente que evidencia las deficiencias en materia de seguridad vial y mantenimiento de los corredores productivos del territorio.
De acuerdo con la información confirmada por fuentes policiales a Elonce, la colisión frontal involucró a un automóvil Volkswagen Gol —conducido por un hombre de 29 años— y un Ford Fiesta negro, al mando de un hombre de 40 años que viajaba acompañado por otros dos sujetos de 33 y 55 años respectivamente.
Tras el llamado de alerta, se desplegó un operativo coordinado sobre la calzada: Trabajaron en el lugar dotaciones de la Policía de Entre Ríos, inspectores de tránsito municipal y una unidad del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Crespo.
Los bomberos procedieron a realizar tareas de prevención y a la desconexión segura de las baterías de ambos vehículos para minimizar riesgos de ignición ante la magnitud del impacto. Las tres personas que sufrieron lesiones de consideración fueron derivadas de urgencia al nosocomio local para recibir la atención médica correspondiente.
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