Tragedia en San Juan: el duro testimonio de un familiar de las víctimas del accidente aéreo

Los detalles del trágico accidente de helicóptero en San Juan

De acuerdo a informaciones locales, el vehículo implicado se accidentó en la zona del Parque Provincial Ischigualasto mientras iba hacia La Rioja para participar de una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Tras perderse el contacto y comprobarse que no había arribado a destino, se activó el protocolo de emergencia.

Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el siniestro. En la zona participan efectivos de la Policía de San Juan, Bomberos, Protección Civil, personal sanitario y guardaparques