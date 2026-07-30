Tragedia en San Juan: el duro testimonio de un familiar de las víctimas del accidente aéreo
El helicóptero con siete ocupantes se estrelló en el Parque Provincial Ischigualasto y no hubo sobrevivientes.
Tras la conmoción por la caída del helicóptero que participaba de una capacitación para combatir incendios forestales en San Juan, el hermano de Carlos Heredia, director de Protección Civil de la provincia y uno de los que estaban en la aeronave, relató los momentos de incertidumbre que vivió mientras esperaba novedades sobre la aeronave. Según contó, el teléfono de su hermano continuaba recibiendo mensajes pese a que ya se había perdido la comunicación con el helicóptero, una situación que alimentó durante varias horas la esperanza de encontrar sobrevivientes.
"Yo le envié unos mensajes y los recibía; no los leía, obviamente, pero marcaba las dos rayitas", explicó Nelson Heredia en diálogo con el medio sanjuanino Diario Huarpe. Ese detalle hizo pensar a la familia que el celular podía seguir funcionando y que los ocupantes podían encontrarse con vida, esperando ser rescatados.
El hombre recordó que el último contacto con su hermano fue cerca de las 9.10, cuando Carlos le avisó que se dirigía a participar de las maniobras previstas dentro de la capacitación. Más tarde, alrededor de las 10.30, se perdió definitivamente la comunicación con el helicóptero, aunque el teléfono continuó recibiendo mensajes durante un tiempo.
Mientras avanzaba el operativo de rescate, el hermano del funcionario manifestó su esperanza de que los ocupantes pudieran seguir con vida y planteó una posible explicación sobre la falta de contacto. “Quizás puede que haya caído, estén muy golpeados y el teléfono haya quedado lejos de su alcance”, expresó.
Además, Nelson contó que otra aeronave había logrado ubicar el sitio donde se precipitó el helicóptero y señaló que, de acuerdo con los datos que manejaban en ese momento, no existían indicios de que la aeronave se hubiera incendiado tras el impacto.
Los detalles del trágico accidente de helicóptero en San Juan
De acuerdo a informaciones locales, el vehículo implicado se accidentó en la zona del Parque Provincial Ischigualasto mientras iba hacia La Rioja para participar de una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Tras perderse el contacto y comprobarse que no había arribado a destino, se activó el protocolo de emergencia.
Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el siniestro. En la zona participan efectivos de la Policía de San Juan, Bomberos, Protección Civil, personal sanitario y guardaparques
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