San Juan decretó tres días de duelo tras el trágico accidente en helicóptero: murieron 7 personas
La decisión fue tomada por el Gobierno de San Juan tras la tragedia del helicóptero en Ischigualasto, que dejó un saldo de siete personas fallecidas.
Tras el trágico accidente aéreo de este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, que dejó un saldo de siete víctimas fatales, el Gobierno de San Juan declaró tres días de duelo en todo el territorio provincial, con el fin de rendir homenaje a las víctimas, entre las que se encontraban cuatro funcionarios de la administración pública sanjuanina.
Mediante la normativa correspondiente, la gestión provincial —encabezada de forma interina por el vicegobernador Fabián Martín debido al viaje de Marcelo Orrego a los Estados Unidos— estableció que las banderas provincial y nacional permanezcan a media asta en la totalidad de las dependencias oficiales. A su vez, se determinó la cancelación de toda actividad festiva o de celebración promovida por entidades estatales.
Trágico accidente de helicóptero en San Juan: murieron 7 personas
El fatídico suceso tuvo lugar mientras la aeronave trasladaba al personal con destino a La Rioja, donde iban a sumarse a los operativos para sofocar un incendio de masa forestal. Cerca de las 10:30, el sistema de Búsqueda y Salvamento de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) detectó la señal emitida por la baliza de emergencia (ELT) perteneciente al helicóptero matrícula LV-KGR.
Quiénes son las víctimas fatales del helicóptero que se estrelló en San Juan
Tras la realización de tareas de rescate, el Gobierno de San Juan expresó "su profundo dolor por el fallecimiento de las personas en el siniestro aéreo ocurrido este 29 de julio de 2026, mientras participaban de una capacitación en combate de incendios forestales, organizada por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego. Acompaña con respeto a las familias, seres queridos y compañeros de tareas de las víctimas en este difícil momento, haciendo llegar sus más sinceras condolencias".
En este sentido, detallaron que las víctimas fatales son Rubén Castro, comisario general y jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto del helicóptero particular; Andrés Bosch, brigadista de AFE; y Rodrigo Aimeta, brigadista de AFE.
El hecho ya se ubica como el siniestro aéreo de mayor gravedad en los registros históricos de la provincia de San Juan. Mientras los peritos trabajan para esclarecer los motivos del choque, la comunidad sanjuanina permanece en duelo oficial en memoria de quienes se dirigían a prestar servicio en una situación de emergencia.
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