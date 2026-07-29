San Juan decretó tres días de duelo tras el trágico accidente en helicóptero: murieron 7 personas

Se estrelló un helicóptero en San Juan con siete pasajeros

Quiénes son las víctimas fatales del helicóptero que se estrelló en San Juan

Tras la realización de tareas de rescate, el Gobierno de San Juan expresó "su profundo dolor por el fallecimiento de las personas en el siniestro aéreo ocurrido este 29 de julio de 2026, mientras participaban de una capacitación en combate de incendios forestales, organizada por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego. Acompaña con respeto a las familias, seres queridos y compañeros de tareas de las víctimas en este difícil momento, haciendo llegar sus más sinceras condolencias".