Por qué se cayó el helicóptero en San Juan: las dos hipótesis principales de la Justicia

El último registro de comunicación con la máquina se produjo a las 10:26. Horas más tarde, otra aeronave que sobrevolaba la región logró divisar los restos e informo a las autoridades sobre el fatal desenlace.

Quiénes son las víctimas del trágico accidente en San Juan

El impacto en la comunidad y en las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales es profundo. En el siniestro perdieron la vida:

Carlos Heredia (director de Protección Civil de San Juan).

Germán Videla (subjefe de la Policía provincial).

Rubén Castro y Jorge Carbajal (jefes de Bomberos).

Matías Valenzuela (piloto).

Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta (brigadistas de la AFE).

Frente a una de las peores tragedias aéreas de los últimos años en la región, el gobernador Marcelo Orrego dispuso tres días de duelo provincial, mientras la justicia profundiza las pericias para determinar las responsabilidades y causas exactas del desastre.