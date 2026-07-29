Por qué se cayó el helicóptero en San Juan: las dos hipótesis principales de la Justicia
Los peritos analizan las condiciones meteorológicas y posibles fallas mecánicas en la aeronave Bell 412. El impacto dejó un saldo trágico de siete muertos.
La investigación por el trágico accidente aéreo ocurrido este miércoles en San Juan, que se cobró la vida de siete personas tras la caída de un helicóptero Bell 412, avanza bajo la órbita de la Justicia Federal, para intentar determinar las causas.
Aunque todavía no existe una conclusión definitiva sobre los motivos del siniestro, los peritos ya enfocan sus esfuerzos en esclarecer las circunstancias que rodearon al hecho en cercanías del Parque Provincial Ischigualasto.
De acuerdo con las primeras informaciones, la causa se encuentra a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado, quien lidera las tareas de investigación de manera conjunta con la Policía de San Juan, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Gendarmería Nacional y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).
Accidente de helicóptero en San Juan: las dos principales líneas de investigación
A falta de una conclusión formal, los equipos de peritaje analizan dos factores determinantes para reconstruir los últimos minutos del vuelo:
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El factor climático: Una de las primeras líneas apunta a las condiciones meteorológicas imperantes en el momento del impacto. En la zona del siniestro se registraba neblina y baja visibilidad, por lo que se intenta determinar si esto obstaculizó la visión del piloto.
El estado técnico de la aeronave: En paralelo, se llevan adelante pericias sobre los restos del Bell 412 para descartar o confirmar fallas mecánicas. Esto incluye la revisión de la documentación de mantenimiento, la reconstrucción de las comunicaciones previas y el análisis de la bitácora de vuelo.
La misión oficial y el último contacto
El helicóptero cumplía tareas de traslado en el marco de un operativo nacional: había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para participar de una jornada de capacitación en territorio sanjuanino y, posteriormente, tenía previsto volar hacia La Rioja para colaborar en el combate de incendios forestales.
El último registro de comunicación con la máquina se produjo a las 10:26. Horas más tarde, otra aeronave que sobrevolaba la región logró divisar los restos e informo a las autoridades sobre el fatal desenlace.
Quiénes son las víctimas del trágico accidente en San Juan
El impacto en la comunidad y en las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales es profundo. En el siniestro perdieron la vida:
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Carlos Heredia (director de Protección Civil de San Juan).
Germán Videla (subjefe de la Policía provincial).
Rubén Castro y Jorge Carbajal (jefes de Bomberos).
Matías Valenzuela (piloto).
Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta (brigadistas de la AFE).
Frente a una de las peores tragedias aéreas de los últimos años en la región, el gobernador Marcelo Orrego dispuso tres días de duelo provincial, mientras la justicia profundiza las pericias para determinar las responsabilidades y causas exactas del desastre.
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