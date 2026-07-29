Difundieron la última imagen tomada desde el helicóptero que se estrelló en San Juan

"Es una provincia chica, nos conocemos todos", expresó conmovido el periodista.

El accidente aéreo ocurrió cerca de las 10.26 por motivos que todavía no fueron esclarecidos. Hasta ahora lo único confirmado es que fallecieron los siete ocupantes de la aeronave.

Las autoridades del Parque Provincial Ischigualasto cortaron el flujo de visitantes para dar espacio a las tareas de recuperación de los cuerpos, mientras que el Gobierno de San Juan extendió sus condolencias a las familias afectadas y decretó tres días de duelo.

Las víctimas fueron identificadas como Rubén Castro, comisario general y jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto del helicóptero particular; Andrés Bosch, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias (AFE); y Rodrigo Aimeta, brigadista de AFE.