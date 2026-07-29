Difundieron la última imagen tomada desde el helicóptero que se estrelló en San Juan
El Gobierno de San Juan decretó tres días de duelo por la muerte de siete personas en el accidente aéreo ocurrido a media mañana de este miércoles.
Un periodista de San Juan compartió lo que sería la última foto tomada a bordo del helicóptero Bell 412 que se estrelló este miércoles a la mañana en Valle Fértil, un punto de difícil acceso dentro del Parque Provincial Ischigualasto.
Mauricio Dávila explicó que la foto fue tomada a las 9.28 de la mañana por Germán Videla, quien a su vez se la envió para contarle detalles de la travesía que tenían por delante como parte de una capacitación en combate de incendios forestales.
Cerca de las 12.36 el jefe de Dávila en la radio Estación Claridad le preguntó qué sabía sobre activación de un protocolo de rescate de personas en el área de Valle Fértil, pero cuando el periodista de exteriores quiso consultar a su fuente policial se llevó una sorpresa.
Esa fuente era el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan, que resultó ser una de las siete víctimas del accidente aéreo de este miércoles.
"Llegaba un tilde nada más y yo dije 'bueno, acá pasó algo'. Empecé a averiguar y me enteré que Germán estaba a bordo de esa nave", relató Dávila en declaraciones televisivas.
"Es una provincia chica, nos conocemos todos", expresó conmovido el periodista.
El accidente aéreo ocurrió cerca de las 10.26 por motivos que todavía no fueron esclarecidos. Hasta ahora lo único confirmado es que fallecieron los siete ocupantes de la aeronave.
Las autoridades del Parque Provincial Ischigualasto cortaron el flujo de visitantes para dar espacio a las tareas de recuperación de los cuerpos, mientras que el Gobierno de San Juan extendió sus condolencias a las familias afectadas y decretó tres días de duelo.
Las víctimas fueron identificadas como Rubén Castro, comisario general y jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto del helicóptero particular; Andrés Bosch, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias (AFE); y Rodrigo Aimeta, brigadista de AFE.
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