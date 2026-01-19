Tragedia en un cumpleaños de 15: una pelea terminó con un joven asesinado y una detenida
Lo que debía ser una fiesta de 15 años en Villa Ángela se transformó en una escena de violencia extrema que conmocionó a la ciudad.
La madrugada del domingo en Villa Ángela, provincia de Chaco, quedó marcada por un hecho trágico que alteró por completo el clima festivo de un cumpleaños de 15. Una celebración familiar, con decenas de invitados, derivó en una violenta pelea en la vía pública que terminó con la muerte de un joven de 24 años y la detención de una mujer señalada como la principal sospechosa del ataque.
Según la información recabada por las autoridades, el episodio ocurrió cerca de las 2:45 de la madrugada frente a un salón de fiestas ubicado sobre la calle Alvear al 500. En ese lugar se desarrollaba el evento cuando, por motivos que todavía no fueron esclarecidos, se produjo una gresca entre varios de los asistentes. El conflicto, que comenzó con discusiones y empujones, escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión con armas.
En medio del tumulto, Jorge Aníbal Acevedo, de 24 años, recibió una herida de arma blanca en el tórax. La lesión fue de tal gravedad que, pese a los esfuerzos de familiares y allegados que lo trasladaron de urgencia al hospital local, el joven falleció poco después. La médica de guardia confirmó su muerte a las 3:23, apenas minutos después de su ingreso al centro de salud.
Tras recibir el alerta, efectivos de la Policía del Chaco desplegaron un operativo en la zona para asegurar el lugar y recabar pruebas. En la escena del hecho se secuestró un cuchillo tipo serrucho con cabo negro, que sería el arma utilizada en el ataque, además de una “tumbera”, un arma de fabricación casera que habría sido descartada durante la pelea. Ambos elementos quedaron a disposición de la Justicia para su peritaje.
Las primeras averiguaciones permitieron identificar a una joven de 20 años como presunta autora del ataque. La Fiscalía N° 3 de Villa Ángela, a cargo de Sergio Ríos, ordenó su inmediata localización, el traslado del cuerpo de la víctima a la morgue judicial y el secuestro de todos los objetos vinculados al episodio.
Horas más tarde, la sospechosa se presentó de manera espontánea en la Comisaría Primera de la ciudad, acompañada por su abogado defensor. Tras su comparecencia, el fiscal dispuso su aprehensión formal, la correcta identificación y el secuestro de la ropa que llevaba puesta al momento del hecho, como parte de las medidas probatorias. Por el momento, el motivo que desencadenó la pelea sigue siendo materia de investigación.
