Tragedia en un cumpleaños de 15: una pelea terminó con un joven asesinado y una detenida

Según la información recabada por las autoridades, el episodio ocurrió cerca de las 2:45 de la madrugada frente a un salón de fiestas ubicado sobre la calle Alvear al 500. En ese lugar se desarrollaba el evento cuando, por motivos que todavía no fueron esclarecidos, se produjo una gresca entre varios de los asistentes. El conflicto, que comenzó con discusiones y empujones, escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión con armas.