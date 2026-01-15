Video: escuchaba música muy fuerte, discutió con un vecino y le rompió el parabrisas
Un conflicto por el volumen alto durante la hora de la siesta derivó en un violento episodio en la capital chaqueña, donde un hombre admitió el hecho tras una pelea con su vecina.
La tranquilidad habitual de una tarde de domingo en la ciudad de Resistencia, Chaco, se vio abruptamente alterada por un episodio que combinó intolerancia, enojo y una disputa vecinal que terminó con intervención policial. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Santa Fe y Cangayé, donde personal de la División Patrulla Preventiva acudió tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre un desorden en la vía pública.
Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con una mujer de 45 años, quien denunció que su vecino, un hombre de 51, había provocado daños en su camioneta Toyota Hilux, que se encontraba estacionada frente a su vivienda. Según el relato de la denunciante, el episodio comenzó con gritos e insultos y escaló rápidamente hasta que el hombre rompió el parabrisas delantero del lado del conductor, generando un daño visible en el vehículo.
De acuerdo con la reconstrucción policial, la discusión tuvo como detonante el volumen de la música que sonaba en la casa de la mujer durante la hora de la siesta, un momento particularmente sensible en los barrios residenciales. La situación, que podría haberse resuelto con un reclamo verbal o una mediación, derivó en una reacción violenta que obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad.
Minutos más tarde, efectivos de la Comisaría Jurisdiccional se hicieron presentes en el domicilio del vecino señalado, quien permanecía en el interior de su casa. En diálogo con los uniformados, el hombre reconoció haber sido el autor de la rotura del parabrisas y justificó su accionar en el enojo que le provocó el volumen elevado de la música.
Según consignaron medios locales, lo que se escuchaba en la vivienda de la denunciante eran canciones de Ricardo Arjona reproducidas a alto nivel. Tras recabar los testimonios y constatar los daños, la Policía invitó a ambas partes a presentarse en la comisaría correspondiente para dejar asentada la denuncia formal y continuar con los trámites legales.
La documentación policial incluyó las declaraciones de los protagonistas y una descripción detallada del daño ocasionado al vehículo. El episodio volvió a poner en discusión los límites de la convivencia vecinal y la necesidad de canalizar los conflictos cotidianos por vías institucionales. Lo que comenzó como una molestia por la música terminó en un hecho violento que ahora sigue su curso administrativo y judicial, con el objetivo de determinar responsabilidades y eventuales sanciones para el agresor.
