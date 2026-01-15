Video: escuchaba música muy fuerte, discutió con un vecino y le rompió el parabrisas

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con una mujer de 45 años, quien denunció que su vecino, un hombre de 51, había provocado daños en su camioneta Toyota Hilux, que se encontraba estacionada frente a su vivienda. Según el relato de la denunciante, el episodio comenzó con gritos e insultos y escaló rápidamente hasta que el hombre rompió el parabrisas delantero del lado del conductor, generando un daño visible en el vehículo.