Una maestra argentina quedó entre las 10 mejores del mundo: va por un premio millonario

Sus métodos de enseñanza tampoco son convencionales. Implementó aprendizaje basado en la investigación, incorporó herramientas de inteligencia artificial y desarrolló proyectos creativos que desafían cualquier prejuicio sobre las posibilidades de la educación rural. Sus alumnos escriben y producen sus propios libros, mantienen un “zoológico de aula” para aprender ciencias naturales y participan de un “libro viajero” que les permite conocer realidades más allá de su comunidad.

Pero tal vez su proyecto más significativo sea “La biblioteca en mi casa”: Gloria construyó, junto con las familias, una biblioteca en cada hogar de sus alumnos para que todos tuvieran libros al alcance de la mano. La iniciativa fue reconocida a nivel nacional como una buena práctica docente.

Entre las iniciativas que impulsó se destaca el uso de herramientas de inteligencia artificial: "Pudimos incorporar la IA a través de la plataforma Ticmas, que es internacional y proyecta los saberes de una manera muy dinámica, a través de juegos, de preguntas, para que vayan construyendo su aprendizaje. También nos capacita a los docentes en ChatGPT, Gemini, Copilot, para transmitir cómo usarlos en el aula".

A la par, creó un “zoológico de aula” y un “libro viajero” que permite ampliar el horizonte cultural de los chicos más allá de su entorno inmediato. Su trabajo se refleja también en los resultados educativos: la escuela mantiene niveles de aprendizaje sostenidos y participa activamente en ferias de ciencias. Algunos de sus egresados continuaron estudios superiores.

El premio más importante de la educación

El Global Teacher Prize, creado hace diez años, es el galardón más prestigioso y mejor dotado de la educación mundial. Busca reconocer a docentes excepcionales que hayan transformado la profesión y visibilizar el rol fundamental de los educadores en la sociedad. Desde su lanzamiento, ha recibido más de 100.000 postulaciones de todo el planeta.

“Gloria es un vivo retrato de que la educación transforma vidas”, expresó Agustín Porres, director regional de la Fundación Varkey. Sunny Varkey, fundador del premio, agregó: “Su trabajo va mucho más allá del aula: toca vidas y transforma el mundo”.

El ganador será elegido por la Global Teacher Prize Academy, integrada por personalidades destacadas, y se anunciará en el World Governments Summit que se realizará en Dubái del 3 al 5 de febrero de 2026.

Entre los otros nueve finalistas se encuentran docentes de Colombia, India, Italia, España, Polonia, Estados Unidos, Nigeria y Australia. Gloria es la única representante argentina en esta instancia final. Su sueño, si gana el premio, es construir una residencia estudiantil que permita a los jóvenes rurales completar sus estudios sin tener que abandonar sus comunidades.