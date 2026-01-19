Tragedia vial en la Ruta 7: dos hombres murieron tras volver de un cumpleaños
El choque entre una motocicleta y un automóvil en Junín dejó un saldo fatal y es investigado por la Justicia bajo la carátula de homicidio culposo
Un grave accidente de tránsito ocurrido el domingo por la tarde en la Ruta Nacional 7 terminó con la vida de dos hombres que regresaban de festejar un cumpleaños. El siniestro se produjo alrededor de las 19:50, a la altura del kilómetro 263, en el partido bonaerense de Junín, y generó un importante despliegue policial y de servicios de emergencia en la zona.
Las víctimas se desplazaban en una motocicleta Honda Wave 110 cc cuando, por motivos que aún son materia de investigación, colisionaron con un automóvil Peugeot 306. Producto del violento impacto, ambos ocupantes del rodado menor murieron en el lugar, tras caer sobre la cinta asfáltica. El tránsito permaneció interrumpido durante varias horas con paso asistido, mientras Policía Científica realizaba las pericias correspondientes.
De acuerdo con la información oficial brindada por fuentes de Zona Vial VIII, los fallecidos fueron identificados como Edgardo Seferino Barros, de 52 años, quien conducía la motocicleta, y Patricio Barros, de 32 años, que viajaba como acompañante. Ambos eran domiciliados en la ciudad de Junín y regresaban de una celebración familiar cuando ocurrió el trágico desenlace.
La reconstrucción preliminar del hecho indica que el Peugeot 306, de color azul y patente DZN-486, circulaba por la Ruta 7 en sentido Vedia–Junín. En ese contexto, la motocicleta habría intentado incorporarse desde un camino vecinal, momento en el cual se produjo una colisión lateral sobre el sector derecho del automóvil. Como consecuencia del choque, la moto terminó sobre la banquina de la mano descendente, mientras que los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos sobre la calzada.
El auto, en tanto, cruzó de carril tras el impacto y finalizó su recorrido en la zona de préstamo, más allá de la banquina. El conductor del vehículo no sufrió lesiones y permaneció en el lugar a disposición de las autoridades. La motocicleta involucrada no tenía patente colocada, un dato que también forma parte de la investigación.
La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 del Departamento Judicial Junín y fue caratulada como homicidio culposo. Los investigadores trabajan para determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente, analizando factores como la visibilidad, la velocidad de los vehículos y las condiciones del tramo vial.
