Tragedia vial en la Ruta 7: dos hombres murieron tras volver de un cumpleaños

La reconstrucción preliminar del hecho indica que el Peugeot 306, de color azul y patente DZN-486, circulaba por la Ruta 7 en sentido Vedia–Junín. En ese contexto, la motocicleta habría intentado incorporarse desde un camino vecinal, momento en el cual se produjo una colisión lateral sobre el sector derecho del automóvil. Como consecuencia del choque, la moto terminó sobre la banquina de la mano descendente, mientras que los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos sobre la calzada.