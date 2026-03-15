Trágico accidente en Entre Ríos: los cuatro integrantes de una familia murieron en choque frontal
El matrimonio y una nena de 15 años perdieron la vida en el acto, mientras que el hijo menor falleció horas más tarde en un hospital de Paraná.
Una tragedia vial conmocionó a la provincia de Entre Ríos este fin de semana. Una familia compuesta por un matrimonio y sus dos hijos falleció tras un violento choque frontal sobre la Ruta Nacional 127, a la altura de la localidad de Bovril.
El siniestro ocurrió durante la noche del sábado, cuando una camioneta Renault Duster impactó de frente contra un camión que transportaba trigo. La violencia del choque fue tal que tres de los integrantes de la familia —identificados como Gustavo Landra, su esposa Analía Heit y su hija Agostina— perdieron la vida de forma instantánea en el lugar.
El hijo menor, Bautista Landra, fue el único rescatado con vida entre los restos del vehículo. Tras un complejo operativo de los bomberos, fue trasladado de urgencia al Hospital San Roque de Paraná en estado crítico, donde lamentablemente falleció horas más tarde debido a la gravedad de sus lesiones.
La familia era oriunda de Bovril, una localidad rural del distrito Alcaraz 1° del departamento La Paz, en la provincia de Entre Ríos. Gustavo tenía 57 años, Analia 43, Agostina 15 y Bautista 13.
La noticia fue confirmada con profundo dolor por Jorge Landra, dirigente de la UCR entrerriana y hermano de Gustavo, quien a través de las redes sociales informó el trágico desenlace de sus seres queridos.
Con un mensaje cargado de dolor, expresó: “La familia ha sufrido una tragedia. Ha fallecido mi hermano Gustavo Landra, su esposa Analía Heit y mi amada Agostina Landra; Bautista está en estado crítico”.
En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, Bomberos y la División Criminalística, quienes realizaron las pericias necesarias para determinar la mecánica del impacto en una zona cercana a la planta de silos.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía de La Paz, que busca esclarecer las circunstancias exactas que desencadenaron la colisión en un tramo de la ruta que permaneció interrumpido durante varias horas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario