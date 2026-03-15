Trágico accidente en Entre Ríos: los cuatro integrantes de una familia murieron en choque frontal

Con un mensaje cargado de dolor, expresó: “La familia ha sufrido una tragedia. Ha fallecido mi hermano Gustavo Landra, su esposa Analía Heit y mi amada Agostina Landra; Bautista está en estado crítico”.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, Bomberos y la División Criminalística, quienes realizaron las pericias necesarias para determinar la mecánica del impacto en una zona cercana a la planta de silos.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de La Paz, que busca esclarecer las circunstancias exactas que desencadenaron la colisión en un tramo de la ruta que permaneció interrumpido durante varias horas.