Trágico accidente en ruta 2: productor ganadero perdió la vida tras chocar contra un camión

Tormenta de Santa Rosa: quedaron varados en la Ruta 5 y tuvieron que rescatarlos en lancha

La tormenta de Santa Rosa se hizo sentir con fuerza desde la madrugada en distintos puntos del país y uno de los episodios más impactantes ocurrió en la Ruta 5, entre Carlos Casares y Pehuajó, donde un micro terminó varado y los pasajeros tuvieron que ser rescatados en lancha.

"Una ráfaga nos sacó de la ruta. Veníamos despacio porque el clima estaba imposible. Decidí frenar, pero la ráfaga nos empujó hacia la banquina", relató el chofer del micro de la empresa Plusmar.

El autobús avanzó unos 100 metros hasta empantanarse y, rápidamente, el agua cubríó las ruedas, dejándolo inmovilizado. Aunque no hubo heridos ni víctimas fatales, los pasajeros debieron ser trasladados en lancha hacia otro micro para continuar el viaje.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía vigente una alerta naranja por tormentas para el norte de la provincia de Buenos Aires, parte de Entre Ríos y el centro y sur de Santa Fe. También rige una alerta amarilla por tormentas para el este de Córdoba y la provincia de Corrientes.