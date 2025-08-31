Trágico accidente en ruta 2: productor ganadero perdió la vida tras chocar contra un camión
La víctima fue identificado como Pablo Santiago Pereyra, oriundo de General Madariaga. El siniestro ocurrió a la altura de Castelli.
En medio de una jornada de lluvias intensas, un trágico accidente vial se produjo en Castelli, donde un productor ganadero falleció al chocar su camioneta contra un camión.
El hecho se produjo en la madrugada del domingo, en el kilómetro 168 de la Ruta 2, sentido Buenos Aires. Según la reconstrucción preliminar, un camión Mercedes Benz 1620 cruzó la autovía desde un camino de tierra y la camioneta de Pablo Santiago Pereyra impactó contra la parte trasera del acoplado.
Tras la colisión, la camioneta Amarok del productor ganadero terminó en la cuneta y el camión quedó atravesado en el cruce del retome central de la ruta. En el lugar trabajaron bomberos y personal policial de Dolores y Castelli.
El conductor del camión, Marcelo Melo, secretario de Seguridad de Castelli, resultó ileso. La Fiscalía Descentralizada lo imputó por "homicidio culposo", a la espera de los peritajes viales y el resultado de la autopsia que se realizará en Dolores.
La víctima fue despedido en redes sociales por la Asociación Argentina de Criadores de Speckle Park lo despidieron en redes sociales: "Acompañamos con profundo pesar a la familia de Pablo Pereyra, socio y criador de nuestra raza, en este doloroso momento".
"Criador de Angus y Speckle Park en el partido de General Madariaga, estuvo presente y acompañó a la Asociación desde sus inicios. Rogamos una oración en su memoria", expresaron
Tormenta de Santa Rosa: quedaron varados en la Ruta 5 y tuvieron que rescatarlos en lancha
La tormenta de Santa Rosa se hizo sentir con fuerza desde la madrugada en distintos puntos del país y uno de los episodios más impactantes ocurrió en la Ruta 5, entre Carlos Casares y Pehuajó, donde un micro terminó varado y los pasajeros tuvieron que ser rescatados en lancha.
"Una ráfaga nos sacó de la ruta. Veníamos despacio porque el clima estaba imposible. Decidí frenar, pero la ráfaga nos empujó hacia la banquina", relató el chofer del micro de la empresa Plusmar.
El autobús avanzó unos 100 metros hasta empantanarse y, rápidamente, el agua cubríó las ruedas, dejándolo inmovilizado. Aunque no hubo heridos ni víctimas fatales, los pasajeros debieron ser trasladados en lancha hacia otro micro para continuar el viaje.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía vigente una alerta naranja por tormentas para el norte de la provincia de Buenos Aires, parte de Entre Ríos y el centro y sur de Santa Fe. También rige una alerta amarilla por tormentas para el este de Córdoba y la provincia de Corrientes.
