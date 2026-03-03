Tramitar el pasaporte saldrá un 43% más caro y puede llegar a costar hasta 330 mil pesos

pasaporte.jpg

Además de los pasaportes ordinarios, la suba alcanza a otros documentos de viaje. El pasaporte excepcional para extranjeros aumentará de 70 mil a 100 mil pesos, lo que también implica un incremento cercano al 43%. El mismo valor se aplicará a los documentos de viaje para personas apátridas y para personas refugiadas, que hasta ahora tenían un arancel de 70 mil pesos.

El nuevo esquema mantiene la reposición sin cargo cuando se trate de un pasaporte o documento de viaje emitido con errores formales, siempre que la omisión pueda comprobarse mediante el cotejo de la documentación presentada al momento del trámite y dentro de los 90 días corridos desde la fecha de entrega.

